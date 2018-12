Namur : la justice rendue avec les moyens du bord

Depuis samedi, tous les étages supérieurs du palais de justice de Namur sont inaccessibles. Le service bien-être au travail a décidé de fermer à partir de samedi une grande partie des locaux pour raison d’insalubrité et de sécurité. Dès vendredi, les bureaux ont été déménagés. Désormais, l’escalier monumental est placé sous scellés policier. Une sanction pourrait être appliquée à quiconque s’y aventure. Ce lundi, les audiences ont repris mais c’est le règne de la débrouille pour le personnel.

Les audiences sont maintenues.

Pas de report, ni d’annulation. Les audiences du tribunal de la famille qui se tiennent habituellement au premier étage, sont organisées dans des salles adjacentes à la cour intérieure. " Il ne faudrait pas que ça dure. Il faut que le ministre réagisse " lance un avocat qui cherche son chemin dans la salle des pas perdus. Les cabinets de deux juges d’instruction sur trois ont également été transférés au rez-de-chaussée ainsi que le greffe du tribunal civil.

Le président du Tribunal de première instance de Namur-Dinant, son assistante et la greffière sont casés dans un bureau de vingt mètres carrés : " j’éprouve une colère parce que je trouve inadmissible qu’il ait fallu cette injonction de l’inspection sociale pour qu’on se bouge pour démarrer des travaux… et en même temps une tristesse profonde pour le personnel et pour le justiciable. Car le jour où l’on va arrêter, c’est lui qui va payer les pots cassés " confie Dominique Gérard, le président du Tribunal de première instance.