N'hésitez pas à consulter votre médecin pour d'autres problèmes de santé

Les personnes qui présentent un problème de santé qui n'est pas lié au coronavirus ne doivent pas hésiter à consulter leur médecin, moyennant certaines précautions, a insisté lundi matin Yves van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique."Dans plusieurs pays et en Belgique aussi, on constate une peur de consulter son médecin pour d'autres raisons que le coronavirus", a exposé M. Van Laethem.

Conséquence: la santé de personnes atteintes de problèmes récurrents, comme le diabète, se détériore. Le Centre de crise rappelle dès lors que celles-ci ne doivent pas hésiter à faire appel à leur médecin (généraliste ou spécialiste), par téléphone d'abord. Face à un nouveau problème de santé, le citoyen téléphonera à son généraliste qui fixera, si nécessaire, un rendez-vous à son cabinet ou dans son service hospitalier. "Il ne faut pas avoir peur de s'y rendre car les salles d'attente ne seront pas embouteillées grâce à ce système de rendez-vous", souligne le porte-parole interfédéral francophone. Les règles d'hygiène de base en cette période de pandémie continuent d'être d'application, comme se désinfecter les mains à son arrivée et porter un masque buccal dans la salle d'attente. "Si vous n'en avez pas, vous en recevrez un sur place", précise M. Van Laethem.

Pour les urgences (douleur thoracique, saignement important, etc.), le 112 reste joignable. Enfin, pour toute question relative à une prise de médicament, "contactez votre pharmacien, qui est le plus à même de vous répondre, ou votre médecin traitant", conclut l'infectiologue.

