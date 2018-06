Myria demande à la Belgique d'agir pour réunir les familles de réfugiés séparées

Le regroupement familial est la première voie migratoire légale en Belgique, avant l'obtention du statut de réfugié. Mais le droit de vivre en famille est "sous pression", observe Myria, le Centre fédéral Migrations, dans son rapport "La migration en chiffres et en droits 2018", présenté mardi au Sénat. Pour cet organisme public autonome, la Belgique ne tient pas suffisamment compte de considérations humanitaires dans les situations impliquant des familles.

En 2016, près de 51.000 premiers titres de séjours ont été délivrés pour des raisons liées à la famille, dont 48% à des citoyens de l'Union européenne. Ce chiffre est relativement stable, alors que la Belgique a enregistré un pic de demandes d'asile l'année précédente.

Trop souvent, des réfugiés sont contraints "de choisir de facto entre le bénéfice d'une protection en Belgique et la réunion avec les membres de (leur) famille, mais au prix d'un retour dans un pays où les gens craignent d'être persécutés ou de subir des mauvais traitements", déplore Myria.

Parmi les obstacles identifiés: l'obligation pour les candidats au regroupement de se rendre auprès d'un poste diplomatique belge, quand bien même la démarche est quasiment impossible. Et si ces candidats sont déjà arrivés sur le territoire belge, ils sont généralement obligés de retourner dans leur pays d'origine pour y introduire leur demande.

Faciliter les demandes

La Belgique devrait offrir la possibilité au "regroupant" d'effectuer lui-même la demande en Belgique, recommande Myria. Elle devrait aussi clarifier les "circonstances exceptionnelles" dans lesquelles les candidats peuvent être dispensés de retourner dans leur pays le temps de la procédure, en laissant une marge d'interprétation pour tenir compte par exemple de l'intérêt des éventuels enfants.

Autres difficultés: les réfugiés ont un an pour faire venir un conjoint ou des enfants sans prouver qu'ils disposent des ressources suffisantes, tandis que les jeunes non accompagnés ne peuvent plus faire venir leurs parents une fois qu'ils ont atteint 18 ans. Pour Myria, la Belgique applique ces critères trop strictement, sans tenir compte des difficultés pratiques qui empêchent certains de demander un regroupement dans les délais impartis.

La législation belge doit en outre être adaptée à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour que les mineurs non accompagnés devenus majeurs après leur demande de protection puissent encore exercer leur droit au regroupement familial jusqu'à 12 mois après l'octroi du statut de protection.

Le niveau de preuve d'un lien familial exigé est trop sévère, ajoute Myria. Dans certains Etats, l'obtention de documents authentiques s'apparente à un parcours du combattant voire s'avère irréalisable.

Enfin, la Belgique devrait agir proactivement pour réunir les familles séparées en Europe sur la base du règlement Dublin, considère Myria. "Le droit à la vie privée et familiale est un droit fondamental", également dans le cadre de ce règlement, rappelle-t-il, alors que des membres d'une même famille se perdent régulièrement en cours de parcours ou prennent le chemin de l'exil à des moments différents.

Organisme public mais indépendant, Myria a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, informer sur la nature et l'ampleur des flux migratoires et stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Le rapport est disponible sur son site internet: www.myria.be.