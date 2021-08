Musées, bâtiments classés, églises : quels dégâts notre patrimoine a-t-il subis suite aux inondations ?

Il est trop tôt pour dresser un bilan complet des dégâts, mais les acteurs de terrains commencent petit à petit à avoir une vue plus complète de la situation. Selon l’IRPA (Institut royal du patrimoine artistique), 65 sites patrimoniaux ont été touchés. Cela comprend des musées, des églises, ou encore des archives. Ce chiffre risque malheureusement d’être encore revu à la hausse. "On nous en signale encore une dizaine chaque semaine", précise Françoise Collange, collaboratrice scientifique à l’IRPA.

Maura Moriaux assure le suivi pour le Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts Religieux : "On va devoir prioriser, évaluer quelles pièces restaurer d’urgence. Je pense à des maîtres-autels du 18e siècle, constitués de bois, de toile peinte et de partie métallique (le tabernacle). Il y en a plusieurs en province de Liège."

Une partie de la collection du musée d’archéologie de Namur était abritée au centre de conservation et d’étude des biens archéologiques wallon, à Saint-Servais, mais elle a pu être sortie à temps. C’est loin d’être le cas, on le sait, des 250.000 pièces entreposées là. Certains objets ont même été noyés deux fois. Tout a été évacué, mais le lieu d’entreposage temporaire fait déjà l’objet de critiques. Plusieurs associations ont interpellé la ministre en charge (Valérie de Bue) quant au devenir du patrimoine archéologique belge .

"La difficulté avec le patrimoine, c’est qu’on ne peut pas agir comme pour les maisons privées, où on sort tous les meubles sur le trottoir pour les faire sécher", ajoute Françoise Collange, de l’IRPA. Le sauvetage doit se faire de manière spécifique.

Pour les objets en marqueterie par exemple, il faut éviter un séchage trop rapide : si la colle sèche d’un coup, tout risque de se décoller. Pour les textiles, comme les vêtements liturgiques, il faut éviter un séchage à plat, qui risque d’entraîner des déformations.

Le grand danger : les moisissures

La grande crainte, à présent, ce sont les effets secondaires des inondations. Avec l’humidité qui se maintient, des objets à l’origine épargnés risquent d’être endommagés. "Je pense aux retables des églises par exemple, développe la collaboratrice de l’IRPA. L’eau s’est arrêtée plus bas mais si l’humidité des bâtiments ne baisse pas, la toile risque de se détendre et d’entraîner des dégradations de la peinture, et des moisissures pourraient apparaître à l’arrière de la toile."

Et qui dit moisissure dit risques sanitaires. "Il faut donc tout surveiller de près, et s’il y a apparition de moisissures, traiter en urgence ou éliminer." Maura Moriaux confirme, et elle ajoute qu’un environnement humide fermé et peu fréquenté peut aussi favoriser l’attaque d’insectes xylophages…

50 biens classés endommagés, rien qu’à Verviers et Pepinster

Les bâtiments subissent évidemment aussi les conséquences des crues. Au niveau de Verviers et de Pepinster, 50 biens classés sont touchés, dont une dizaine présente des problèmes de structure du bâtiment. "Il est encore tôt pour faire un diagnostic définitif. Le sol va sécher, l’argile va se rétracter, et cela risque d’amener plus d’instabilité", précise Benoît Lemaire, coordinateur à l’AWAP, l’Agence wallonne du Patrimoine. Dans d’autres bâtiments, la structure n’est pas menacée mais des problèmes de pollution aux hydrocarbures ont un impact sur les murs et les sols. Des champignons comme la mérule font aussi leur apparition.

A Rochefort ou Esneux, des bâtiments classés ont aussi été inondés. Des dégâts relativement mineurs ont aussi été constatés à l’abbaye de Villers-la-Ville, à l’abbaye de Stavelot, ou au Solvant, à Verviers.

Des archives au frigo

Autre pan de notre patrimoine atteint par les vagues de boue : les archives. A titre d’exemple : à Verviers, 57 mètres linéaires de documents du Palais de justice ont dû être placés dans des congélateurs industriels en vue de leur restauration future. Il y a aussi des dégâts à Theux, Trooz, Pepinster, Limbourg, Spa… Et les archives de la région germanophone ont été durement impactées.