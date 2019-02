Musée juif : pour un ex-inculpé dans le dossier, Nemmouche est "gentil et très calme"

Le procureur général a également demandé au jury d'observer la maîtrise de Mehdi Nemmouche pendant ses auditions. « Ça fait 20 minutes qu’on est sur le même sujet. Vous me dites des choses pour me tirer les vers du nez. Je sais très bien ce que tu veux me faire dire, je ne suis pas con ».

Lors de cette audition, les enquêteurs posent des questions sur les liens entre Mehdi Nemmouche et sa famille. Ces derniers lui demandent s’il a encore des contacts avec des membres de sa famille, lui font lire les auditions de sa tante, Danièle Nemmouche, et lui demandent ce qu’il en pense.

Neuf téléphones portables et des cartes SIM ont aussi été trouvés dans sa chambre. La témoin dit qu’ils étaient cassés ou avaient des problèmes d’écrans ou de batteries. Pour les cartes SIM, elle dit mettre dans une boîte celles qu’elle n’utilise plus.

Les procureurs généraux ont ensuite précisé avoir trouvé dans son sac, lors de la perquisition, une douille percutée de 9mm et une cartouche de 9mm non percutée. « Je crois que vous vous êtes trompés de dossier », indique-t-elle. « Mais c’est quoi une douille, c’est quoi une munition ? La douille, je l’ai trouvée par terre. La cartouche, je n’en ai pas. »

Elle a réaffirmé ne connaître ni Nacer Bendrer, ni Mehdi Nemmouche, mais admet qu'elle a pu prêter son téléphone. "Je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps", a indiqué la jeune femme, qui était âgée de 19 ans au moment des faits.

Mounir Attallah, ex-inculpé dans ce dossier

C'est ensuite au tour de Mounir Attallah, ex-inculpé dans ce dossier, d'être auditionné. Il dit connaître Mehdi Nemmouche « de la prison de Salon-de-Provence ». Il précise que Nemmouche « était quelqu’un de gentil, de tranquille, très calme ». « Je restais avec lui. Il faisait du sport, comme tout le monde. On courait, on faisait des pompes, la barre. »

La présidente revient sur le fait que l’administration pénitentiaire a fait un organigramme avec les détenus radicalisés. Dans cet organigramme, il y a le nom de Mehdi Nemmouche et celui de Nacer Bendrer. Il n’y a pas le nom de Mounir Attallah. « Radicalisé, je ne sais pas ce que ça veut dire. Soit on fait sa prière, soit on ne la fait pas », indique-t-il.

ll ajoute avoir entendu parler du djihad à la télé mais ne pas être de ce monde-là, « Nacer Bendrer non plus ».

Après l'attentat contre le Musée Juif de Bruxelles, Mehdi Nemmouche et Mounir Attallah sont en contact. Pour ce dernier, leur conversation est la suivante : « Ça va ? Bien ? On discute un peu, puis il me dit : "Si je viens à Marseille, on peut se voir ?". Moi, ça ne me pose aucun problème de voir n’importe qui. Puis, quand il est à Marseille, il m’appelle, je vais le chercher ».