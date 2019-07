Murmuziek: des ateliers de rap pour s'évader en prison

BASTARD (clip) - 17/07/2019 Clip réalisé et produit dans le cadre des ateliers MURMUZIEK à la prison de Forest (Bruxelles_BE) avec ZOROBABEL. MURMUZIEK est un collectif de musique et créations sonores qui créé et enregistre au sein de la prison de Forest. Tous les sons, toutes les chansons ont été réalisé à base de voix avec juste deux micros et un ordinateur. > Textes: Bmador Grace, Unimployd Black Astronout, Pak Pak, Joe Bob, Moha YZ et tous les gars qui sont passés par l'atelier. > Instrumentales vocales: Bmador Grace, Unimployd Black Astronout, Pak Pak, Joe Bob, Moha YZ, Carl, Brune, Damien. > Réalisation, production, post-production du clip: Zorobabel : Anton Henne, William Henne, Carl Roosens et les stagiaires Arnaud Verschuere, Élise Delcommune, Amandine Maes, Zinia Scorier & Joséphine Verbrugge (www.zorobabel.be) > Arrangements et sound design: Damien Magnette. > Coordination de Murmuziek: Barbara Decloux, Centre Culturel Jacques Franck. > Coordination avec la prison de Forest: Marie-Claude Borré pour le Service Laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes. > Enregistré à la prison de Forest entre décembre 2018 et mai 2019. >>> facebook.com/murmuziek MURMUZIEK est né d’un partenariat entre le Centre Culturel Jacques Franck (Saint-Gilles) et le Service Laïque d’Aide aux Justiciables et aux Victimes (SLAJ-V asbl) et a été rendu possible grâce au précieux soutien du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Administration générale Maisons de justice ainsi que le Conseil de la Musique. Nous remercions également tous nos partenaires dans cette aventure: Zorobabel, Le BRASS_Centre culturel de Forest, le PointCulture de Bruxelles, le Conseil de la Musique, la Biblif_bibliothèque de Forest, Radio Moskou. Un énorme merci à tous les gars qui ont participé à Murmuziek. Nous tenons également à remercier le personnel de la prison de Forest ainsi que sa direction pour à sa bienveillance par rapport à ce projet.