Muriel Moser : "la publication du jour d'AstraZeneca est une excellente nouvelle"

Le vaccin AstraZeneca ne sera temporairement pas administré aux plus de 55 ans en Belgique, a annoncé mardi soir le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, sur base d'un avis provisoire du Conseil supérieur de la Santé (CSS). une mesure de précaution, au vu des maigres données disponibles au sujet des personnes plus âgées. Une décision prudente saluée par l'immunologue Muriel Moser, interrogée ce mercredi midi au JT de la RTBF.

"718 volontaires de plus de 56 ans. Ce n'est pas suffisant. En comparaison, pour le Spoutnik V, on est à 1711".

Mais pas question, selon elle, de revoir les priorités générales de vaccination pour autant : "il faut garder le cap et éviter les maladies graves et les hospitalisations, et donc maintenir la priorité aux plus de 65 ans".

Publication d'AstraZeneca: "une excellente nouvelle"

Cela dit, de bonnes nouvelles viennent de tomber du côté d'AstraZeneca, avec cette publication (qui n'a cependant pas encore été peer-reviewed) qui annonce d'une part qu'on peut atteindre une efficacité de 90% du vaccin, et d'autre part que la chaîne de transmission est cassée par la vaccination.

Plus l'intervalle entre les doses est grand, plus la protection est élevée

L'efficacité passe de 70 à 90% quand on donne une dose plus faible, suivie d'une dose normale. "Mais ce qu'ils démontrent maintenant ce n'est pas seulement la dose mais l'intervalle entre les deux doses: plus l'intervalle est grand, plus la protection est élevée".

Par ailleurs, autre élément mis en avant par AstraZeneca , "et c'est une excellente nouvelle, c'est que, graduellement, ce vaccin va protéger non seulement la personne vaccinée mais également les personnes autour c'est-à-dire empêcher la circulation du virus".

Spoutnik V plus efficace encore pour les plus de 60 ans

Quant au vaccin russe, les chiffres désormais publiés montrent une "efficacité de 91,6 %. Il y a à peu près 20.000 volontaires dont 1611 de plus de 60 ans et son efficacité, sur cette tranche d'âge est de 91,8%".

Voilà qui devrait permettre au Spoutnik d'arriver rapidement sur le sol européen.