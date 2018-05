Mouvement de panique à la gare du midi à Bruxelles: un coup de feu a bien été tiré, selon le parquet

Un coup de feu a déclenché un mouvement de panique à la gare du midi en fin d'après-midi ce mercredi, confirme le parquet de Bruxelles.

La police est rapidement intervenue, un hélicoptère a survolé la gare.

D'après l'agence Belga, vers 17h40, l'armée, la police et Securail ont eu la confirmation qu'il s'agissait de pétards. Mais un peu plus tard, après avoir visionné les images des caméras de surveillance, le parquet de Bruxelles a tout de même confirmé qu'un suspect avait tiré un coup de feu vers le sol dans la gare. La douille de balle a été retrouvée, un périmètre a été mis en place et le laboratoire, ainsi qu'un expert balistique iront sur les lieux, confirme le parquet.

D'après notre journaliste sur place, l'incident serait lié à une dispute entre quatre personnes. L'une d'elles aurait sorti une arme et tiré vers le sol avant de s'enfuir.

Personne n'a été blessé par le tir. Le suspect est activement traqué, ses motivations ne sont pas connues. "Il est clair que le suspect n'est plus à l'intérieur de la gare donc la gare n'a pas été évacuée mais nous recherchons activement le suspect", a déclaré Ine Van Wijmeersche, la porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le trafic des trains a été interrompu à plusieurs reprises

Les trains circulent à nouveau presque normalement mercredi soir, après le tir qui a semé la panique en gare de Bruxelles-Midi. En début de soirée, le trafic ferroviaire a été interrompu plusieurs fois sur la jonction Nord-Midi à la demande de la police. L'intervention policière s'est terminée vers 19h20, ont rapporté Infrabel et la SNCB, mais des retards sont encore possibles.

A Bruxelles-Midi, les voies 9 et 10 ont été fermées un moment en raison de l'enquête. Vers 19h00, des trains en direction de Gand, Denderleeuw et Charleroi ont été retenus pendant une quinzaine de minutes, également sur ordre de police.