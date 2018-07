Mouscron, Bruxelles, Sclessin... les supporters se rassemblent pour soutenir les Diables

Le coup d'envoi est lancé: les supporters des Diables rouges sont rassemblés pour suivre la demi-finale Belgique-France. Ce matin, près de 600 Belges se sont déjà envolés avec le Fan Flight direction Saint-Pétersbourg, avec le rêve de voir la Belgique s'imposer face à la France et accéder à la finale de dimanche.

En Belgique, les milliers (millions?) de supporters restés au pays ont sorti vareuses et maquillage. Les grandes surfaces ne comptent plus les paquets de chips vendus. Lidl et carrefour parlent même de 30 % de ventes en plus concernant apéro, du rosé et de la bière.

Mouscron, Tournai, Ciney, Sclessin, Bruxelles... dans tout le pays des milliers de supporters sont rassemblés devant les grands écrans pour assister au match.