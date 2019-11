"Mourir la Nuit " : une immersion de 5 ans sur les pas de la Crim'

Au cœur de l’ouvrage, on retrouve deux meurtres qui n’ont quasi rien en commun, si ce n’est qu’ils ont été commis… le même jour. “Le 3 février 2014, lors d’une réunion, on a annoncé que le corps d’un SDF avait été découvert à l’entrée d’un parking d’un hôtel de luxe près de la place Rogier. […] Puis le lendemain, quand je suis revenue pour connaître l’avancée de la première affaire, la commissaire Natacha Barthel m’annonce qu’un autre meurtre a eu lieu le même jour dans l’après-midi. J’ai alors décidé de suivre les deux enquêtes.”

Et elle ressort de son expérience avec un constat : on est loin des séries télé américaines ! “Natacha Barthel m’a clairement dit que ce n’était pas les Experts, mais plutôt Commissaire Maigret. Tout prend du temps : les analyses, le procès d’Assises, les devoirs d’enquête, les enquêtes de moralité…”

La littérature du réel

Cette sortie fait par ailleurs écho à la manifestation des policiers de ce mercredi devant le Palais de Justice de Liège. Originaires de toute la Belgique, ces 500 policiers ont dénoncé les violences et les insultes qu’ils subissent quotidiennement dans le cadre de leur fonction, mais ont également réclamé plus de moyens pour effectuer un travail de qualité.

Ce manque de moyens, Anne-Cécile Huwart a pu l’observer concrètement au cours de son reportage. “Des logiciels ne sont pas adaptés. On retrouve aussi un manque d’effectif pour réaliser des enquêtes précises et méticuleuses.” Par ailleurs, elle raconte cette scène surréaliste pendant le procès de la deuxième victime où des pièces à conviction devaient être rapportées des sous-sols du Palais de Justice de Bruxelles. “L’expert a dû revêtir une combinaison étanche et un masque à gaz à cause des émanations toxiques…” Preuve en est donc de la précarité de nos palais de justice…

Depuis la parution de son livre, la journaliste a eu des retours positifs de la part de la Crim’: “ Je pense qu’aujourd’hui les policiers ont un vrai désir de reconnaissance. Ils sont contents quand on dit qu’ils ont bien fait leur boulot.”

Anne-Cécile Huwart, “Mourir la nuit”, ONLIT Editions, Parution le 6 novembre 2019.

