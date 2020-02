Mourad Dhoir, policier et co-scénariste de "Lucky"

Le premier rêve de Mourad Dhoir était de devenir policier. Un rêve devenu réalité puisque depuis plus de 25 ans, ce Molenbeekois est inspecteur à la police fédérale. Une autre ambition l’habite, et ce depuis bon nombre d’années. Il se souvient d’un texte qu’il doit écrire en troisième primaire. Son professeur est tellement impressionné par la qualité de rédaction qu’il décide de le lire devant les élèves de sixième primaire. Mourad est alors très fier de lui. D’un simple travail naît une véritable passion : l’écriture. "J’aime jongler avec les mots et les verbes, explique-t-il. Je trouve que la langue française est tellement riche qu’on peut en faire un tas de choses." S’il est enregistré auprès de la Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques, le policier a suivi quelques formations en écriture pour aiguiser sa plume et se perfectionner dans le septième art. Après un premier court-métrage avec le réalisateur de Dikkenek, Olivier Van Hoofstad, Mourad se cache également derrière le scénario de "Lucky" qu’il a co-écrit une fois de plus avec le cinéaste belge. Aujourd’hui, l’homme se définit comme "flic-scénariste". "Je ne suis pas Olivier Marchal, ça c’est sûr, ou pas encore peut-être", plaisante-t-il.

Une rencontre marquante…

À la sortie du film "Go Fast" d’Olivier Van Hoofstad, l’inspecteur de police décide de prendre contact avec le réalisateur. Effrayé par l’idée de ne pas recevoir de réponse, il lui envoie une convocation de police. L’astuce fonctionne. Après cette rencontre anecdotique, les deux hommes se lient très vite d’amitié. Par la suite, Mourad explique à Olivier son ambition pour le grand écran. Il lui soumet quelques morceaux de scénario écrits par ses soins. Le cinéaste belge croit en son talent et veut exploiter son potentiel. Les deux amoureux du septième art se lancent alors sur l’écriture de "A/K". "Ça a été un jeu de ping-pong entre nous. Je donnais une idée, il en balançait une autre. Nous avons une complicité incroyable." Par la suite, le court-métrage est présenté au Festival de Cannes en 2016. Tout comme leur amitié, leur collaboration ne s’arrête pas là. Pendant des mois, ils attaquent un nouveau projet. Cette fois, il s’agit d’un long-métrage, intitulé "Lucky". Une histoire pour le moins loufoque, à l’image des deux amis. "Olivier a un humour très particulier, tout comme moi. C’est d’ailleurs pour ça qu’on s’entend bien." Le néo-scénariste explique aimer pousser les choses à l’extrême, quitte à choquer. Caricature et provocation sont donc les mots d’ordre de cette nouvelle comédie belge.

« Une source intarissable d’idées »

Bercé par "La Grande Vadrouille", "Un Taxi pour Tobrouk" ou encore "Les Tontons flingueurs", le policier s’inspire des choses contemporaines et de la vie des gens qui l’entourent pour imaginer de nouvelles histoires. "J’aime décortiquer les gens et voir ce qu’ils font. Et puis, essayer de l’interpréter à ma manière avec ma petite sauce et ma plume." Mais ce qui l’inspire le plus reste le monde de la police. Son métier de tous les jours. "Je crois que c’est inévitable quelque part qu’il y ait une présence policière. C’est une grosse partie de ma vie. Et même si ce n’est pas directement la police, c’est en général les gens qui sont au contact avec les autorités. C’est une source, je dirais, intarissable d’idées." Un métier pas toujours évident, selon lui. Avec ses personnages, le Bruxellois aime apporter un nouveau regard sur cette fonction. Le cinéma lui permet d’extérioriser ce qu’il vit au quotidien. Bien sûr, "Lucky" n’est pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt au deuxième, voire troisième degré.

Une hiérarchie compréhensive

Après sa rencontre avec Olivier, Mourad fait part de son ambition à sa hiérarchie. Alors qu’il n’est pas pris au sérieux par ses collègues, le passionné de cinéma ne lâche rien. C’est finalement avec "A/K" que le talent de Mourad commence à être reconnu. Aujourd’hui, ses supérieurs lui octroient le temps nécessaire pour s’atteler à son art. Des castings au tournage, le policier se veut le plus présent possible et il remercie sa hiérarchie pour cela. L’inspecteur de police ne compte abandonner sa casquette de scénariste de sitôt. De nombreux projets se dessinent et une autre comédie est d’ailleurs en cours d’écriture.