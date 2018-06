Motos électriques: cela marche ou pas? Le point en Belgique

Rouler à l'électrique. La tendance semble s'imposer en Belgique et dans le monde. Plus de 100 nouveaux modèles de voitures électriques sont annoncés pour les cinq prochaines années, dont 40 seulement pour les deux années à venir. Mais qu'en est-il du côté des motos ?

Fred Hautrive est tombé tout de suite amoureux de ce modèle électrique. - © C.Biourge - RTBF Fred Hautrive a décidé de franchir le pas en mars dernier. Il a acheté une Moto Zéro, une marque américaine, leader dans le secteur. Depuis, il s'en sert tous les jours pour aller travailler et son compteur affiche déjà plus de 4000 km. Il n'en changerait pour rien au monde : "J'étais motard avant avec une moto thermique. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs avec. Après avoir arrêté pendant une quinzaine d'années, j'ai voulu recommencer à rouler. J'ai opté pour ce modèle-ci. Je l'ai d'abord testé et je suis tombé tout de suite amoureux du modèle parce que au niveau des sensations effectivement elles sont identiques aux motos thermiques. Alors oui, il n'y a pas de sélecteur, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas le bruit du pot d'échappement... c'est vrai, ça a son charme. Mais à côté de ça, en accélération, c'est très très très performant !".

Fred Hautrive va travailler tous les jours avec sa moto électrique. - © C.Biourge - RTBF

Une autonomie équivalente aux motos thermiques possible Ce constructeur américain, qui propose deux modèles différents déclinés en deux versions (équivalents 125 cc et 1000 cc), est le seul à proposer aujourd'hui une autonomie quasiment équivalente aux motos thermiques pour un poids qui ne dépasse pas les 185 kg. "Force est de constater que cela tient vraiment bien la route au niveau de cette autonomie", confirme notre motard. "Avec le type de trajet que je fais entre Villers-la-Ville et Rixensart, je suis entre 200 et 240 km d'autonomie quand même". Comptez tout de même entre 8h et 9h pour la recharge complète. Un super chargeur vous permet de réduire ce temps de charge à 2h, mais pour ça, il vous ajouter 3000 euros lors de la commande. Un investissement encore important Le prix pour l'achat d'une moto électrique reste élevé. Chez Moto Zéro, comptez 17.000 euros pour le prix de base. Un investissement qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Même si pour Fred Hautrive, cela reste "rentable" : "Ce modèle-ci est à 16.500 euros. C'est un investissement. Bon, 15% est récupéré l'année d'après en déduction fiscale. Mais quand je fais mes comptes, avec mes 250-300 euros de carburant plus ou moins par mois avec ma voiture, je fais quand même une économie considérable". Une économie d'autant plus importante que rouler à moto électrique revient aujourd'hui entre 1 euro et 1,5 euro pour 100 km. On peut également épargner sur l'entretien puisque, outre les plaques de frein et les pneus, seule la courroie de distribution est à changer tous les 20.000 à 25.000 kilomètres. Ce qui réduit les passages au garage. Des garages que l'on trouve malheureusement qu'en Flandre pour l'instant, du moins pour Moto Zéro. Quid des autres constructeurs ? Malgré les avantages émis par notre motard, peu de grands constructeurs semblent suivre le mouvement.

La Freeride chez KTM vient d'être revue après sa sortie il y a deux ans. - © KTM La Livewire chez Harley-Davidson a été présentée en 2004, elle devrait être commercialisée en 2019. - © RTBF Mark Op de Beeck, responsable des ventes et du marketing chez Yamaha. - © C.Biourge - RTBF A part Moto Zéro, seul KTM propose un modèle sur le marché belge. Harley Davidson a bien annoncé la commercialisation de son modèle électrique pour 2019. Mais pour les autres, comme chez Yamaha, ça ne semble pas être une priorité : "Il y a des embouteillages...c'est quand même causé par l'énorme quantité de voitures. En deux-roues, on a quand même encore un avantage, c'est que l'on peut passer entre les voitures, on est pas à l'arrêt. Quand on regarde notre consommation, elle est très basse. La problématique des émissions, et des choses pareilles, ne jouent pas tellement dans le secteur des deux-roues". D'autant que pour ce constructeur, le marché ne suit pas. Un choix politique nécessaire ? "En Chine, il est interdit d'avoir un moteur à combustion dans les grandes villes. Alors, c'est une obligation d'avoir de l'électrique. Ce n'est pas pour rien que quand on regarde les fabricants des engins électriques, le plus grand nombre se trouve en Chine", explique Mark Op de Beeck. "Idem en Californie, aux Etats-Unis, ça a toujours été un état avec les normes d'émission les plus strictes au monde. Alors, c'est normal que l'industrie se concentre sur cette partie. (...) Je crois que pour le reste du monde, cela va venir. Mais même dans le secteur automobile, il y a des questions. Si demain, tout le monde roule à l'électrique, où est-ce que l'on va aller chercher toute cette électricité ?". Un défi technologique pour ces grands constructeurs Reste que ces grands constructeurs se sont laissés distancer par Moto Zéro qui compte déjà 12 ans d'expérience dans le secteur de la moto électrique.

Christophe Dubon de la Febiac. - © C.Biourge - RTBF Pour eux, la question des batteries reste un défi technologique comme l'explique Christophe Dubon de la Febiac (la fédération du secteur automobile) : "Vous installez des batteries dans une voiture, vous avez de la place pour les mettre. C'est relativement aisé d'un pure point de vue logistique. Au niveau d'une moto, c'est plus compliqué, il y a moins de place pour installer des batteries. Et donc ce marché-là est peut-être plus dépendant d'une prochaine miniaturisation des batteries et d'une meilleure densité énergétique au sein de ces batteries pour vraiment pouvoir exploser". Va-t-on réellement voir exploser le marché des motos électriques dans les prochaines années ? Rien n'est moins sûr. Chez nous les immatriculations en électrique restent très faibles. Moins d'une centaine en 2017, ce qui représente moins d'1% du marché actuel des deux-roues.