Mortel selfie en Australie: une mannequin britannique chute d'une falaise en se prenant en photo

Madalyn Davis, un mannequin suivie par plus de 15 000 "followers" sur Instagram, a perdu la vie à cause d'une chute depuis le sommet d'une falaise spectaculaire à Sydney. Après une nuit de marche, la jeune fille âgée de 21 ans, regarde le lever de soleil avec des amis à la réserve de Diamond Bay, à Sydney. Selon le site anglais du Telegraph, elle s'est ensuite écrasée de 30 mètres et a été tuée.

Selon la police, la jeune fille serait morte vers 6h 30 ce dimanche matin. Son corps a été sorti de l'eau quatre heures plus tard, sans vie. Une enquête est en cours, selon la police.