Mort de George Floyd : opportunisme ou réel engagement des marques qui dénoncent le racisme?

La mort de George Floyd continue d’indigner les États-Unis et de citoyens à travers le monde. Aux quatre coins de la planète des mouvements de contestation naissent pour dénoncer le racisme qui gangrène les États-Unis mais aussi plus largement la société dans son ensemble. Cette mondialisation de la lutte contre le racisme n’a pas laissé indifférent les grandes marques mais aussi parfois les plus petites. Dans sa chronique dans Matin Première, Fred Brebant, journaliste chez Trends-Tendances et spécialiste des stratégies de communication publicitaire, est revenu sur la mort de George Floyd et l’utilisation qu’en font certaines grandes entreprises.

"Don’t do it"

Il est loin le temps où les marques se contentaient de vendre uniquement leurs produits, sans oser interférer dans le débat social ou politique. Depuis trois ou quatre ans, on voit clairement que les lignes sont en train de bouger et que des marques iconiques prennent de plus en plus position sur des grands sujets de société. Avec la mort de George Floyd, ce citoyen afro-américain étouffé il y a plus d’une semaine par un policier blanc, il semble que les choses s’accélèrent.

La marque Nike, est vite entrée dans ce nouveau débat avec une vidéo très forte (voir ci dessous), composée uniquement de mots en noir et blanc et qui joue avec le célèbre slogan de la marque: "Just do it" ("Vas-y, fais-le"). Transformé ici en "For once, don’t do it" ("Pour une fois, ne le fais pas"). Entendez par ce message que la marque encourage à ne pas rester silencieux et à agir face à au fléau du racisme présent aux États-Unis.