Mort de George Floyd : des milliers de citoyens manifestent contre le racisme dans toute la Belgique

Le groupe Belgian Youth Against Racism a appelé la semaine passée sur les réseaux sociaux à manifester dans plusieurs villes du pays. Des centaines manifestants à Bruxelles, 1200 à Anvers et 750 à Gand. Les Belges se mobilisent pour dénoncer les actes de racisme et la mort de l'Afro-américain George Floyd.

La manifestation à Bruxelles a commencé à 15 heures sur la place Poelarts devant le palais de Justice. De nombreux participants portent des pancartes avec des slogans comme "Le nouveau racisme est de nier qu'il existe" ou "Tous contre le racisme". La place est presque totalement remplie.