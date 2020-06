Mort de George Floyd : 10.000 personnes manifestent contre le racisme à Bruxelles, arrestations à Anvers

Le groupe Belgian Youth Against Racism a appelé la semaine passée sur les réseaux sociaux à manifester dans plusieurs villes du pays. 10.000 manifestants à Bruxelles, 1200 à Anvers et 750 à Gand. Les Belges se mobilisent pour dénoncer les actes de racisme et la mort de l'Afro-américain George Floyd.

Environ 10.000 personnes, de tous âges et de toutes couleurs de peau, se sont rassemblées, dimanche après-midi, sur la Place Poelaert à Bruxelles. Objectif ? Manifester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux Etats-Unis mais aussi contre ces mêmes violences ici, en Belgique, et contre le racisme dans la société belge.

De nombreux participants portent des pancartes avec des slogans comme "Le nouveau racisme est de nier qu'il existe" ou "Tous contre le racisme". "Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens", explique Ange Kazi, porte-parole du 'Belgian Network for Black Lives' (BNFBL), qui a appelé à cette action. "Beaucoup de gens en ont marre de la violence policière qui touche systématiquement les noirs", ajoute-t-elle.

Présente pour surveiller la manifestation, la police se fait discrète. Quant aux mesures contre le covid-19, la grande majorité des manifestants portent un masque mais en raison de la foule, la distanciation physique est difficile à respecter. Des troubles auraient lieu dans le quartier Matongé, à Ixelles, en fin d'après-midi (plus d'infos à venir).