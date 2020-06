Mort de George Floyd : 10.000 manifestants contre le racisme à Bruxelles, incidents à Matonge (vidéos)

Manifestation antiracisme à la place Poelaert, à Bruxelles, ce 07 juin 2020 - 07/06/2020 Le groupe Belgian Youth Against Racism a appelé la semaine passée sur les réseaux sociaux à manifester dans plusieurs villes du pays. 10.000 manifestants à Bruxelles, 1200 à Anvers et 750 à Gand. Les Belges se mobilisent pour dénoncer les actes de racisme et la mort de l'Afro-américain George Floyd. Compliation: Jennifer Istace