Mort d'un piéton sur le ring de Bruxelles: instruction judiciaire pour homicide par défaut de prudence

Le parquet de Bruxelles a ouvert ce vendredi une instruction judiciaire contre X pour homicide involontaire par défaut de prudence ou de prévoyance en lien avec l’accident survenu sur le ring dans la nuit de mercredi à jeudi.

La police d’Anderlecht avait, dans un premier temps, été contactée vers 03h30 pour une personne blessée sur la voie publique, au carrefour de la route de Lennik. Arrivée sur place, elle avait trouvé un homme légèrement blessé et manifestement sous l’emprise de l’alcool. Ce dernier avait alors été emmené à l’hôpital Erasme pour y être soigné.

Plus tard, à 05h30, la police de la route a été appelée pour un accident survenu sur le ring cette fois, à Anderlecht. Un véhicule avait renversé une personne qui circulait à pied. Le conducteur du véhicule a été légèrement blessé et emmené à l’hôpital. Le piéton, s’est avéré être l’homme emmené à l’hôpital Erasme quelques heures plus tôt. Il est, quant à lui, décédé sur place.

Que s’était-il passé exactement après son admission à Erasme ? L’homme était-il en état de quitter l’hôpital ? Contactée, l'institution précise que : "L’état du patient n’a pas été jugé préoccupant et les soins nécessaires lui ont bien été prodigués".

Plusieurs devoirs d’enquête ont déjà été menés jeudi à la demande du parquet, notamment pour déterminer le trajet de la victime ainsi que son niveau d’alcoolémie.