Mort d'un étudiant de la KUL : les 18 membres du cercle étudiant "Reuzegom" sont renvoyés en correctionnelle

Fin 2018, le jeune homme d’origine sénégalaise avait été contraint de boire des quantités d’alcool importantes et de l’huile de poisson. Il avait également dû rester plusieurs heures dans un trou rempli d’eau glacée et était décédé d’hypothermie quelques jours plus tard à l’hôpital.

Aujourd’hui, près de 3 ans après ces événements dramatiques, 18 étudiants avaient été inculpés pour homicide involontaire et traitements dégradants.