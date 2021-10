Montrer ses cernes, voire les accentuer : l'étonnante nouvelle tendance beauté

A l'école d'esthétique Tagnon à Mons, les réactions sont contrastées. "Au début j'étais perplexe" avoue Lindsay. "Je ne suis pas fan du tout d'accentuer les plus gros défauts sur le visage" renchérit Shana. "Cela va à l'encontre de ce qu'on nous apprend. Mais au final, je me dis que c'est formidable de ne plus devoir suivre les codes" ajoute Lindsay.

Sur les catwalks, même les stars s'y mettent. Les cernes se déclinent en version strass et paillettes. "On travaille plusieurs teintes de fards à paupières en passant par le brun, le mauve, l'orange. Ensuite, on met des paillettes par-dessus. C'est de plus en plus tendance pour l'instant" explique Johanna Dollorenzo, make up artist et professeure à l'école Tagnon. "On voit cela partout sur les réseaux".

A la base, le succès du "No make up"

Mais si ces variantes pailletées surjouent la tendance, au départ, la mode des cernes s'inscrit plutôt dans le mouvement "No make up". "On est sur la tendance bodypositive qui consiste à s'accepter comme on est. On a de la cellulite, on a des vergetures, on a des cernes. C'est naturel. Et donc, pourquoi pas les montrer?" analyse Marie-Noëlle Vekemans, journaliste beauté chez Elle Belgique.

"Avec le covid, partout dans le monde, les gens ont vécu une période difficile où ils étaient fatigués et pas bien mentalement. Donc quel est l'intérêt de faire semblant qu'on est parfait, que tout est beau? On a des cernes, et alors?"