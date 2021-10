MontLégia, Erasme, Saint-Luc, les (re)constructions hospitalières se multiplient : à quoi ressemble l’hôpital de demain?

Il était temps de dépoussiérer ces couloirs. La plupart des hôpitaux ont été construits dans les années 60 ou 70. Aujourd’hui, ils sont devenus obsolètes. "La structure même des bâtiments ne correspond plus à ce dont on a besoin aujourd’hui. Le grand bâtiment avec des chambres au-dessus et les blocs opératoires en-dessous, c’est fini", précise Olivier Barré, senior partner chez Modulo architects (impliqué dans le projet de centre anti-cancer des Cliniques universitaires St-Luc) .

Le maître-mot pour ces nouveaux hôpitaux, c’est la flexibilité. Dans ce domaine, un projet met dix ans ou même plus à sortir de terre. Or, si l’on a bien quelques idées, il est difficile de prédire précisément l’évolution de la médecine. Comme l’indique David Labeau partner chez Assar architects, "quand on voit comment on imaginait, dans les années 70, l’hôpital des années 2000, on n’y était pas du tout!". Alors mieux vaut, avant tout, prévoir de pouvoir tout changer, pour pouvoir s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux usages.

Au Grand Hôpital de Charleroi, on a pour cela choisi le modèle de l’architecture "en layers" (ou "architecture par typologie") : un hôpital réparti en plusieurs bâtiments qui remplissent des fonctions différentes. "Il y a une partie pour les courts séjours, une partie pour les longs séjours, le coeur de l’hôpital qui comprend les urgences, les soins intensifs et les blocs opératoires, une partie logistique adjacente car elle doit nourrir le coeur de l’hôpital, et encore un autre bâtiment administratif avec toute la polyclinique et les consultations", détaille Stéphane Vermeulen, directeur Healthcare chez VK Architect & Engineers, le bureau qui a conçu le projet (et qui est aussi impliqué dans les projets d’Erasme et des Cliniques universitaires Saint-Luc). "Tous ces bâtiments sont reliés entre eux pour assurer les flux souhaités."

Mais la flexibilité est bien à l’ordre du jour partout. L’hôpital du futur aura, par exemple, besoin de moins de chambres (le GHdC a d’ailleurs déjà diminué sa capacité de 30%) : les hospitalisations sont de plus en plus courtes, la télémédecine rend possible la surveillance à domicile. Il faudra donc pouvoir transformer ces espaces, soit pour d’autres usages internes à l’hôpital (des locaux plus administratifs, par exemple, d’où assurer le suivi à distance des patients) soit pour d’autres usages (hôtel, par exemple).

Ce modèle n’est pas l’unique manière de faire, il ne fait d’ailleurs pas l’unanimité, et n’est pas envisageable sur des sites plus compacts comme ceux que l’on trouve en ville.

"Le cycle de vie d’un bloc opératoire est très court, il faut le renouveler tous les 15 ans, détaille Stéphane Vermeulen. Pour la logistique, il faut compter 20 ans, et pour tout ce qui est 'séjour', 25 ans. Les rythmes de rénovation sont donc différents, d’où l’avantage de les répartir en différents bâtiments. Cela permet aussi de ne pas construire au même coût partout, et enfin on a une flexibilité maximale : on peut réduire ou étendre certains bâtiments, ou les transformer pour les réaffecter. On a ainsi déjà prévu qu’une partie pourrait, si nécessaire, être transformée en hôtel.”"

Outre la durabilité comme dans tous les secteurs, l’autre notion centrale pour le secteur hospitalier, évidente et pourtant délaissée, c’est l’humain. "L’hôpital tel qu’on le connaît, déclare Olivier Barré (Modulo architects), cette ‘machine à soigner’ doit se transformer en ‘maison de la guérison’. Ce ne doit plus être une machine, et l’objectif ne doit plus être le soin mais la guérison. On doit remettre le patient, et le personnel, au centre."

Déjà, quelques pistes se dessinent. Les chambres d’une personne deviennent majoritaires. "Aujourd’hui, ce n’est plus faisable de faire un hôpital sans un confort hôtelier, avec une majorité de chambres à un lit, et une salle de bain dans chaque chambre", affirme David Labeau partner chez Assar architects (impliqué dans les projets du Chirec, d’Erasme, et du MontLégia).