Montée d'Adrénaline dans le nouvel Astérix

Tous les deux ans, c’est l’événement dans le monde de l’édition : la sortie d’un nouvel album d’Astérix. Une bonne nouvelle pour Hachette, l’éditeur. Une mauvaise pour ses concurrents qui savent que le petit gaulois va tout balayer sur son passage. Songez que pas moins de 5 millions d’exemplaires de la nouvelle aventure d’Astérix, "La Fille de Vercingétorix" seront dans les librairies dès ce jeudi. Et que cette 38e aventure se retrouvera sous beaucoup de sapins de noël en fin d’année. Et pas seulement en Belgique ou en France. "La Fille de Vercingétorix" sort en 15 langues dans une trentaine de pays. Deux millions d’albums en français et presque autant en Allemagne car on le sait peu, mais Astérix est aussi célèbre chez les Goths que chez les Gaulois.

Adrénaline, la fille de Vercingétorix

Cette 38e aventure a pour héroïne Adrénaline, la fille du grand chef gaulois Vercingétorix. Poursuivie par les Romains qui veulent mettre la main sur elle pour la "romaniser", l’adolescente arrive dans le petit village d’irréductibles Gaulois où Astérix et Obélix sont chargés de la protéger. Tâche difficile car la jeune fille est du genre fugueuse et qu’elle entraîne les autres ados du village comme Selfix, le fils du forgeron ou Blinix celui du poissonnier aux poissons qui sentent si fort la fraîcheur.

La génération tablette

L’album permet de découvrir une nouvelle génération, celle qui passe son temps sur des tablettes (de pierre), qui craint que l’excès de chasse au sanglier fasse disparaître l’animal et qui a peur que la potion magique fasse grossir. Le conflit de générations éclate au village. La comparaison avec la situation d’aujourd’hui est drôle et Adrénaline ne manque pas de faire penser à Greta Thunberg, même si l’album a été écrit bien avant l’apparition de la jeune suédoise.

Beaucoup d’absents

Finalement, Astérix et Obélix deviennent un peu des personnages secondaires dans cette aventure, véritablement menée par Adrénaline. Et si les pirates ont, pour une fois, un autre rôle que de simplement couler, on regrettera l’absence de beaucoup de personnages traditionnels qui nous accompagnent depuis 60 ans, comme Panoramix ou Assurancetourix (même si, contrairement à leurs parents, les jeunes disent beaucoup apprécier les chansons engagées du barde).

L’album sort à quelques jours du soixantième anniversaire d’Astérix, né un 29 octobre 1959. Depuis, plus de 380 millions d’albums se sont vendus dans le monde. Comme quoi, le village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur.