Montant record de 13,3 millions d'euros pour la 31e édition du Télévie

La 31e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 13.315.462,48 euros à l'issue de la grande soirée de clôture samedi. L'opération de charité en faveur de la recherche contre le cancer, organisée par RTL-TVI, bat le record de l'édition 2018 qui était de plus de 12 millions d'euros.

Le compteur de la récolte de dons a été arrêté à 01h00 dimanche matin à l'issue de la grande soirée de clôture organisée au Louvexpo à la Louvière et rediffusée en direct télévisé. Plusieurs thématiques ont été abordées comme le lymphome d'Hodgkin, le cancer du sein ou encore la psychologie lors de cette maladie. Cette année, le chanteur M. Pokora a endossé le rôle de parrain de l'opération.

Dans la journée, la vente aux enchères des disques d'or au profit du Télévie avait aussi livré un nouveau record avec 750.000 euros récoltés pour 13 disques, dont 371.000 euros offerts pour le disque d'or de la chanteuse belge Angèle.

L'Opération Pièces Rouges, débutée fin janvier et qui vise à récolter les pièces de un et deux centimes, a en outre récolté le montant de 379.071,48 euros, a communiqué RTL.

Le Télévie vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l'enfant et de l'adulte, plus de 2.356 chercheurs ont été financés de la sorte en trois décennies.

L'an dernier, l'opération de solidarité avait permis de récolter plus de 12 millions d'euros, grâce auxquels plus de 200 chercheurs et une centaine de projets ont été financés.