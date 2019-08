Monsieur Julien, 24 ans : première rentrée en maternelle

Diplômé depuis deux ans, Julien a déjà fait quelques remplacements, mais cette année, c’est la première fois qu’il prépare la rentrée scolaire. Un moment crucial pour les enfants et donc pour l’enseignant. En maternelle, il faut être particulièrement créatif et c’est justement un des aspects du métier qui lui plaît le plus.

Un des rares hommes en maternelle

À 24 ans seulement, Julien en est certain, il a trouvé sa vocation. Seul homme diplômé de sa promotion, il a été accueilli à bras ouverts par la direction.

"Depuis que j’ai pu engager, j’ai toujours eu le souhait d’engager des hommes, insiste Virginie Bodart, directrice de l’école maternelle Notre-Dame-Saint-Joseph de Jumet et Gohyssart. Je sais qu’ils sont un plus pour l’équipe des enseignantes, mais tout d’abord pour les enfants. Parce que de plus en plus de familles sont monoparentales et la référence masculine est vraiment importante".