Mons: Rénover des maisons anciennes en ville pour loger les familles nombreuses

La Wallonie compte plus de 112.000 familles nombreuses (données de 2018 – étude du Centre d’Etudes en Habitat Durable), un chiffre en augmentation car même si les Wallons ont moins d’enfants qu’autrefois, les familles recomposées sont souvent des familles nombreuses intermittentes. "Notre paysage s’agrandit. Il y a toujours beaucoup de familles classiques avec papa et maman mais aussi des familles monoparentales et des familles recomposées avec six enfants une semaine et zéro enfant la semaine suivante et donc le logement " explique François Castagna, responsable régional Hainaut-Ouest du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie, une coopérative qui octroie des prêts et investit dans le parc locatif pour ces familles. Selon les chiffres les plus récents, une famille nombreuse sur cinq est une de ces familles en garde alternée, surnommées aussi familles "accordéon".

Parmi les bâtiments acquis par le Fonds du Logement, on trouve de grosses demeures patrimoniales situées dans les grandes villes. Une fois rénovées, elles sont transformées pour accueillir plusieurs logements pour familles nombreuses. Bel exemple de ce phénomène, la rénovation récente d’une ancienne maison de notaire du 18e siècle située à la rue d’Havré, en plein cœur historique de la ville de Mons. Ce bâtiment était la propriété de la Maison Internationale, une asbl qui accueille et loge des étudiants étrangers. Aménagé en maison de repos, il a ensuite été laissé à l’abandon pour être enfin cédé au Fonds du logement des familles nombreuses. La coopérative s’est trouvée face à une rénovation complexe en raison notamment de la valeur des décors, cheminées et parquets retrouvés au premier étage. Impossible d’en faire un appartement de location "cela aurait été trop contraignant pour les familles" explique François Castagna. Le choix s’est donc porté sur un immeuble mixte : des bureaux aux premier et deuxième étages, deux kots pour étudiants (en collaboration avec la Maison Internationale) et deux grands appartements de quatre chambres pour familles nombreuses. Des familles qui acceptent de grimper quelques étages pour accéder à leur logement, l’immeuble étant dépourvu d’ascenseur.