Mons, Namur, Jodoigne, Bruxelles: le mouvement #youth4climate continue de mobiliser

Le mouvement #youth4climate a rassemblé un peu plus de 13.000 jeunes à Bruxelles et en Wallonie en ce jeudi de Saint-Valentin. Un chiffre qui montre que la mobilisation stable, même si l'on s'attendait à une participation plus importante, avec l'arrivée des étudiants du supérieur.

Pour la première fois depuis le début du mouvement, un peu plus de 1000 jeunes Jodoignois ont manifesté dans leur commune ce jeudi matin.