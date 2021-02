Mons Game Week: les métiers du gaming à l'honneur

Du 22 au 26 février 2021, la Mons Game Week fera la part belle aux métiers du jeux vidéo. Cinq thématiques déclinées en cinq journées composées de conférences et d'ateliers en ligne. Chaque jour de la semaine, une thématique sera développée: la création d'une communauté entre joueurs et développeurs, les formations existantes, la création des studios, les financements possibles et les partenaires internationaux. Cet événement est une initiative de Game Max, un label créé en décembre dernier dans le but de booster le secteur dans la région de Mons et plus largement en Belgique. Le secteur compte actuellement 114 entreprises dans notre pays dont 32 en Wallonie et à Bruxelles. Un chiffre en forte progression ces dernières années.

La Game Week mettra également en évidence les hautes écoles et centres de formation qui proposent des options liées aux métiers des jeux vidéo. Ce sera aussi l'occasion de réaliser que de nombreuses professions collaborent occasionnellement avec ce secteur: musiciens, comédiens et traducteurs par exemple.

En marge des conférences et des ateliers, les organisateurs ont prévu des moments consacrés au jeu. Mercredi soir par exemple, les sociétés liées au label Game Max viendront présenter à un public de gamers des démos de nouveaux jeux.

La participation à la Game Week est gratuite. Il suffit de s'inscrire sur le site de Game Max.