Mons: Arrivé de Syrie en 2015, il devient ingénieur civil à la Polytech

Mahmoud s'intéresse à l'actualité, et entend que des vagues de réfugiés rejoignent l'Europe, et que dans des pays comme l'Allemagne, la Belgique, il existe une politique d'accueil. Il décide de se rendre chez nous, avec dans un coin de la tête l'envie de terminer son parcours universitaire.

Mahmoud Nani est le premier étudiant réfugié à obtenir son diplôme d'Ingénieur civil en Informatique et de Gestion à la Faculté Polytechnique de l’UMONS. Le jeune homme a reçu son diplôme ce samedi. Son parcours impressionne. Il a fallu beaucoup de ténacité, et de courage à Mahmoud pour atteindre son objectif, et s'offrir un nouveau départ.

Devant l'auditorium, juste avant la remise des diplômes - © C Legrand

En 2015, le voilà au centre Fedasil de Morlanwelz. Mahmoud déchante, les conditions de vie ne sont pas celles qu'il espérait, il passe son temps à attendre. Il sert de traducteur aux pensionnaires du centre, aide à la recherche de logement. Totalement par hasard, un de ses amis lui apprend qu’un professeur de l’UMONS, M. Safar, est venu présenter au centre le programme d’accueil des étudiants réfugiés mené au sein de l’Université. Il n’hésite pas, prend rendez-vous et entame les démarches pour pouvoir s’inscrire en master.

Tout d'abord inscrit comme élève libre, il intègre l'année suivante le programme de Master. Son premier jour est plutôt cauchemardesque. Il ne comprend presque rien. Ses camarades se rendent compte de ses difficultés avec la maîtrise de la langue française. Pourquoi ne pas "switcher" vers l'anglais? Mahmoud veut continuer dans la langue de Voltaire. Il s'accroche.

Son secret pour avancer : " L’étude, l’étude, l’étude ". Au début, traduire une page de syllabus lui demande une heure de travail. Il y passe parfois une partie de la nuit. Les liens qu'ils tissent avec certains camarades de classe, le soutien de ses professeurs, l'aident à tenir bon. "Je les remercie du fond du cœur, ça m'a permis d'aller jusqu'ici".

Même s’il a mis 3 ans pour finaliser son master (il avait un programme complémentaire en démarrant), il a finalement trouvé le milieu où, avoue-t-il : " Je pouvais être moi ". Deuxième d’une famille de 4 enfants (l’aîné est ingénieur en mécanique, le plus jeune frère ingénieur en construction et la benjamine en cinquième année de dentisterie), il a atteint enfin son objectif. "Ma famille est très fière de moi, et rassurée. Ils se sont toujours inquiétés pour moi. Vous restez toujours leur enfant, même quand vous grandissez...Aujourd'hui ils sont contents et fiers".

La faculté a décidé de lui accorder un prix spécial. "Il a fait preuve d'une motivation exemplaire et a acquis les compétences scientifiques et techniques nécessaires à son futur métier d'ingénieur. Il a également poursuivi la construction de son projet personnel et professionnel. Un magnifique exemple de notre philosophie de formation ENG’UP®, " Créer et se Créer ", affirment les autorités académiques.

Mahmoud espère trouver bientôt un emploi, en Belgique. "J'ai été accueilli, j'ai beaucoup reçu, il est temps de rendre. Il faut que les gens se rendent compte que parmi tous les réfugiés, il y a des personnes qui, comme moi, veulent étudier, avoir des diplômes, exercer un métier. Oui, il est temps de rendre un peu de ce qu'on m'a donné".