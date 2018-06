Mondial 2018: les supporters Belges sont arrivés à Kaliningrad

Les Diables rouges se sont envolés, depuis Moscou, direction Kaliningrad, une petite ville russe coincée entre la Pologne et la Lituanie. C'est sur la pelouse du stade Baltika Arena qu'ils disputeront leur match contre l’Angleterre. Un match décisif pour savoir si les Belges finiront 1er ou 2ème de leur groupe.

En attendant, les supporters Belges ont eux aussi fait le chemin depuis la Belgique et l'ambiance est déjà au rendez-vous. Et ils sont bien plus que pour les matchs précédents: entre 4.000 et 5.000 personnes ont fait le déplacement pour encourager nos Diables.

En voiture ou en bus, Kaliningrad n'est pourtant pas si facile d'accès. Les clubs de supporters craignaient d'ailleurs le passage de frontière et le temps qu'allaient prendre les contrôles. Les plus chanceux n'auront patienté qu'une heure, d'autres un peu plus: la police polonaise et puis russe a vérifié les identités et les fans ID des supporters.

Certains sont même arrivés la veille pour faire un peu de tourisme dans cette région que seuls les Allemands, majoritairement, venaient visiter jusqu'ici. Un événement pour la population locale.

Ce qui est sûr, c'est que les supporters seront présents en masse ce soir dans la fan zone à Kaliningrad. L'ambiance et l'excitation montent doucement alors qu'il ne reste plus que quelques heures avant le match tant attendu.