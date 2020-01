Mona Lisa avait-elle du cholestérol ?

500 ans après la mort de Léonard De Vinci, de nouvelles hypothèses émergent encore à propos du tableau le plus célèbre au monde : la Joconde. Au point que certains médecins voient dans le portrait de la Joconde celui d'une femme qui aurait trop de cholestérol. L'hypercholestérolémie est une maladie qui touche une personne sur 200, une pathologie sous-estimée aujourd'hui, mais aussi au XVIème siècle. Le docteur Hernan Valdès-Socin est endocrinologue au CHU de Liège et pour lui, certains éléments sautent aux yeux : "En premier lieu, cette accumulation de cholestérol se fait tôt dans la vie. Mona Lisa a 24 ou 25 ans et au niveau de son œil, on remarque une tache. En médecine, on appelle cela un xanthélasma : un dépôt jaunâtre de cholestérol sous la peau. Un deuxième élément, c'est cette boursoufflure au niveau de la main qui est un peu exagérée pour être considérée comme une erreur. Da Vinci qui était un anatomiste méticuleux a certainement fait cela en connaissance de cause. Cela pourrait être un lipome, une boule de graisse sous-cutanée."

Le jaune de l'œil de Mona Lisa - © pixabay Pas de preuve Une hypothèse qui ne fait pas forcément écho à la recherche en histoire de l'art. Laure Fagnart est chargée de recherches FNRS rattachée à l'Université de Liège. Elle a consacré plusieurs ouvrages à Léonard De Vinci et selon elle, il faut relativiser cette théorie : "C'est une hypothèse intéressante qui permet d'attirer l'attention sur certains détails qu'on ne voit pas de prime abord, notamment cette protubérance sur la main. Mais c'est une hypothèse qui ne peut pas être corroborée par des éléments probants et notamment dans des copies officielles et très fidèles de la Joconde, notamment celles réalisées au sein même de son atelier par ses élèves. On n'y trouve pas la tache qui figure près de l'œil de la Joconde, ce qui pourrait être un argument en faveur du fait qu'à l'origine, cette tache n'existait pas dans le tableau conservé aujourd'hui au Louvre. Cela pourrait être une déformation de la matière picturale. En ce qui concerne la bosse sur sa main, elle est étrange d'autant que Léonard est un fin connaisseur de l'anatomie humaine, même si au moment où il commence à peindre ce portrait, il n'a pas encore réalisé ses études anatomiques les plus poussées. Est-ce que c'est la position du pouce ? C'est une question qui reste ouverte."

La protubérance de la main pose question - © Pixabay

Cause du décès ? Pour clore le débat, il faudrait avoir plus d'éléments probants quant à la cause du décès de la Joconde, comme le confirme Laure Fagnart : "Des recherches en archives ont été conduites pour connaître la vie de cette jeune femme, épouse d'un marchand de draps florentin. On pense qu'elle est morte avant 1551. Elle était née en 1479. C'était donc une dame qui a vécu jusqu'à un âge assez important à cette époque-là." Pour départager les points de vue, une solution serait de pouvoir analyser l'ADN de Mona Lisa. Selon l'endocrinologue : "Il faudrait trouver de l'ADN en quantité suffisante dans ses ossements. Techniquement, c'est possible, mais cela reste compliqué." D'autant qu'on ne sait pas où est exactement enterrée Mona Lisa. Le mystère de Mona Lisa reste entier...