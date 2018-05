"Mon ket" de François Damiens : "Quand je revois le film, je me dis… ils jouent mieux que moi"

François Damiens devant et derrière la caméra... cachée. L’acteur devient réalisateur et sort son premier long-métrage ce mercredi 30 mai : "Mon Ket", un scénario d’une trentaine de pages, co-écrit avec Benoît Mariage. "Mon Ket", c’est l’histoire de Dany Versavel, père de famille derrière les barreaux qui, très vite, décide de s’évader pour tenter de reconquérir l’amour de son fils. Particularité: le film a été entièrement tourné en caméras cachées et certains "acteurs" sont donc des citoyens "piégés".

"Jouer à son insu, c’est extraordinaire"

"Je pense qu’il n’y a pas une meilleure matière première, un meilleur terreau, que jouer avec des gens qui ne savent pas qu’ils jouent explique François Damiens. "Jouer à son insu, c’est extraordinaire. Quand je revois le film, je me dis … ils jouent mieux qui moi. Dans le film, une dame voit que j’apprends à fumer à mon fils. La tête qu’elle fait à ce moment-là, moi je ne pourrais pas la refaire. Ça sonnerait faux".