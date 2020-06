Mois des fiertés LGBTQI + : dans notre société la transidentité reste encore trop souvent invisible

Pour les personnes transgenres, une autre date est importante et cela se passe bien avant 1968, nous sommes en 1930. Cette histoire, c’est le combat pour l’égalité et les droits de l’artiste peintre danoise Lili Elbe née assignée garçon et qui fut l’une des premières personnes transgenres à bénéficier d’une ré-attribution sexuelle. Une histoire bouleversante qui fit l’objet d’un film "The Danish Girl".

Sans suivi une lutte entre forces antiémeutes et les personnes de la communauté homosexuelle présentes pendant plusieurs jours. Et c’est un an plus tard pour commémorer ces évènements que la première marche des fiertés (Pride) eu lieu, entraînant pour la suite l’extension du mouvement dans une partie du monde.

Les personnes LGBTI + ont souvent une relation difficile et complexe avec le monde médical. Nous avons constaté de nombreuses évolutions positives ces dernières années, mais nous voyons encore de nombreux défis à relever : "Les personnes intersexes subissent toujours des interventions médicales non-nécessaires, ce qui peut causer des traumatismes et avoir des répercussions sur la santé physique. Les personnes âgées LGBTI + se retrouvent isolées et se renferment sur elles-mêmes, les personnes transgenres ne reçoivent pas toujours les soins médicaux appropriés".

"La santé est un thème très vaste qui concerne tout le monde. Nous ne parlons pas seulement de la santé physique, mais aussi de la santé mentale et sociale", précisaient Rachael Moore et Tom Devroye, coordinateurs de RainbowHouse Bruxelles et Arc-en-Ciel Wallonie.

Dix ans après une première étude, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) et le Point d’information transgenre (UZ-Gent) publiaient en décembre 2018 les résultats de leur seconde étude, intitulée " Être une personne transgenre en Belgique, dix ans plus tard ". Cette étude, 10 ans plus tard, montrait cependant que les discriminations au quotidien restent toujours aussi importantes.

Selon le point d’information transgenre, "le concept d’identité de genre renvoie à la perception intime d’être un garçon, une fille, les deux à la fois ou ni l’un ni l’autre. L’identité de genre correspond la plupart du temps au sexe attribué à la naissance : on naît avec un corps de fille et on éprouve également le sentiment d’être une fille/une femme (et l’inverse pour un garçon/homme). Lorsque le sexe psychologique (l’identité de genre) d’une personne et le sexe biologique attribué coïncident, on dit que la personne est cisgenre. Mais il se peut également que ces deux composantes soient plus ou moins en conflit, ou ne coïncident pas du tout. Tout en étant né(e) avec un corps de fille, on n’éprouve pas le sentiment d’être une fille/femme. Ou l’on se sent à la fois garçon et fille, homme et femme". On dit de cette personne qu’elle est " transgenre " ou " transidentitaire ".

La transidentité est vécue différemment pour chaque personne en fonction de son expérience personnelle. Certaines personnes ne s’identifient pas au genre qui leur a été assigné à la naissance par le corps médical, d’autres ne se reconnaissent pas du tout dans la vision binaire de l’être humain. Pour remédier à cette dissonance intérieure, certaines personnes auront recours à un changement de prénom et de sexe, à une modification de leur expression de genre (par exemple en choisissant de nouvelles coupes de cheveux, en adaptant leur style vestimentaire…), parfois à une intervention chirurgicale ou médicale. Les différents ajustements dépendront des besoins subjectifs de la personne.

En 2019 aussi, le cinéma s’intéressait au sujet avec "Lola vers la mer" un drame franco-belge réalisé par Laurent Micheli et qui fut présenté au Festival d’Angoulême en 2019 et qui est sorti en DVD fin mai de cette année. Le personnage principal de cette histoire de retrouvaille improbable entre un père et son fils transgenre est joué par Mya Bollaers, une personne trans (comme le personnage qu’elle joue) dont c’est le premier rôle au cinéma et Benoît Magimel.