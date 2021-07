Moins de naissances en Belgique en 2020, c'est le cas pour la dixième année consécutive

En Belgique, 113.739 bébés sont nés en 2020, soit 2,9% de moins qu'en 2019, indiquent jeudi les chiffres provisoires de l'Office belge de statistiques Statbel. Le nombre de naissances a diminué ces dix dernières années et a atteint son niveau le plus bas depuis 2003.

L'année dernière, 58.199 garçons et 55.540 filles sont nés. L'âge moyen à la maternité est de 30,8 ans en Belgique. Il est sensiblement plus élevé à Bruxelles (31,9 ans) qu'en Flandre et en Wallonie (30,7 ans et 30,6 ans).

L'indice conjoncturel de fécondité diminue quant à lui encore et s'élève désormais à 1,55 enfant par femme. Il est également plus élevé dans la capitale (1,59) que dans les autres régions (1,54).

La proportion des naissances de mères étrangères reste toujours majoritaire à Bruxelles où elle atteint 52,2%. Elle n'est que de 22,6% en Région flamande et 17,9% en Wallonie.

En 2019, il y a eu 117.739 naissances en Belgique. En 2010, avant le début du déclin, plus de 129.000 bébés sont nés. Le nombre de naissances a ainsi diminué de près de 12% depuis lors.