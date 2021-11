Moins de dépistage: 21% de cas de VIH en moins diagnostiqués en 2020 à cause du coronavirus

Ce graphique montre le nombre de tests effectués entre 2017 et 2020. On voit clairement qu’il y a eu moins de tests au moment des deux confinements de 2020. © Sciensano

En diminuant les contacts sociaux et en fermant les lieux de rencontre comme les boîtes de nuit, il y a forcément eu moins de rencontres. Et donc moins de rapports sexuels avec de nouveaux partenaires. C’est le deuxième facteur qui explique une baisse du nombre de personnes porteuses du virus du sida.

Enfin, qui dit confinement strict, dit diminution d’accès aux structures comme les centres de dépistages. C’est ce qu’explique Thierry Martin, directeur de la Plateforme prévention sida. "Il faut rattraper le coup effectivement puisqu’en 2020 avec les confinements, les fermetures des centres de dépistages, on a dépisté moins de personnes. Donc si on dépiste moins, on trouve moins. Or on sait qu’il y a des contaminations."

Le directeur insiste sur la nécessité de dépister car quand un cas est diagnostiqué, il peut être traité et cesser la transmission. "L’objectif pour nous, pour casser les chaînes de transmission du VIH, c’est effectivement de renforcer cet accès au dépistage en allant sur le terrain en touchant les publics les plus vulnérables. Aujourd’hui, la clé, c’est le dépistage. Si une personne séropositive sait qu’elle l’est, elle va prendre un traitement et avoir une qualité de vie améliorée. Et surtout avoir une charge virale indétectable et donc ne plus transmettre le VIH. C’est véritablement un enjeu en termes de santé publique."

Ne pas compter que sur les centres de dépistage mais se rendre sur le terrain pour aller à la rencontre des publics cibles, c’est ce que fait la Plateforme prévention sida comme on peut l’entendre dans le reportage radio ci-dessous.