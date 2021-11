Moins de cancers du col de l’utérus grâce au vaccin contre le papillomavirus

C’est une étude parue dans le journal scientifique britannique The Lancet qui arrive à cette conclusion : le vaccin contre le papillomavirus humain, le HPV, protège bien contre le cancer du col de l’utérus. C’est une bonne nouvelle. Jusqu’à présent, on savait que le vaccin se révélait efficace contre l’infection elle-même et l’apparition de lésions pré-cancéreuses. Cette fois, l’étude scientifique permet de conclure à la diminution des cancers du col de l’utérus grâce à ce vaccin.

Soulignons cependant deux choses :

- l’étude porte sur des femmes ayant reçu le vaccin Cervarix. Ce vaccin avait deux HPV, les plus fréquents. Chez nous, depuis plusieurs années, c’est le Gardasil 9 qui est administré. Il comprend les sept HPV les plus fréquents et il protège aussi contre les verrues génitales, ce que ne fait pas le Cervarix.

- l’étude a été réalisée sur des femmes ayant reçu le vaccin fin des années 2000. Elles se trouvent donc dans une tranche d’âge où le nombre de cancers du col de l’utérus est relativement peu élevé.

Malgré cela, le professeur Jean-Luc Squifflet, gynécologue aux cliniques universitaires Saint-Luc, salue ce résultat. Il y voit là la preuve qui manquait pour conclure à l’efficacité du vaccin, quel qu'il soit. Ce gynécologue voit dans son cabinet des femmes, même jeunes, atteintes d'un cancer du col de l'utérus : " Et cela hypothèque leur fertilité. A une époque où on a des enfants de plus en plus tard, il est important de préserver la fertilité", explique-t-il.