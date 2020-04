Moins de 5% de récidive chez les terroristes djihadistes

En matière de terrorisme, l’idée selon laquelle "terroriste un jour, terroriste toujours" est très répandue. Mais une nouvelle étude vient contredire cela. C’est d’ailleurs la plus vaste et la plus longue étude jamais menée en la matière. Elle a été réalisée par Thomas Renard, chercheur à l’Institut Egmont. Cette étude est publiée aujourd’hui dans la prestigieuse revue CTC Sentinel, éditée par l’Académie militaire américaine West Point.

Quelle méthodologie ?

Pour établir des statistiques robustes, le chercheur a d’abord établi une base de données rigoureuse. Il y a intégré tous les individus condamnés au moins une fois en Belgique pour des activités terroristes entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2019. Cela représente 557 djihadistes condamnés. En couvrant trois décennies, cette étude est celle qui couvre la plus longue période.

Ensuite, Thomas Renard a pris la définition la plus étroite du terme de récidive. Dans le sens de la répétition d’un acte du même ordre. Les personnes condamnées pour terrorisme qui ont ensuite commis des actes de délinquance ne sont donc pas reprises dans ses conclusions sur le taux de récidive.

Quels résultats ?

Il apparaît que moins de 3% des djihadistes condamnés une fois en Belgique se sont à nouveau inscrits dans des faits de terrorisme. Ce taux passe à 5% pour les djihadistes qui n’ont pas été condamnés une deuxième fois, mais, chez qui, il est établi qu’ils ont à nouveau mené des activités terroristes. Il s’agit d’individus morts en Syrie ou décédés lors d’un attentat. À titre de comparaison, le taux de récidive pour un détenu classique en Belgique tourne aux alentours de 50%.

Qui récidive ?

Les individus qui récidivent dans le terrorisme le font généralement très rapidement. Thomas Renard : "On voit que les individus condamnés une première fois font une période de prison. Puis retournent vers des activités terroristes, que ce soit vers des réseaux de recrutement, que ce soit pour faire l’apologie du terrorisme ou carrément pour repartir en Syrie", explique le spécialiste.

Ce processus de "retour aux sources" se déroule très rapidement, moins d’un an après la sortie de prison. Le plus souvent même moins de 9 mois après la sortie.

Il existe toutefois certains profils qui récidivent des années après leur condamnation. Il s’agit de personnes qui s’étaient désengagées de la mouvance terroriste, mais pour lesquelles l’attrait de la Syrie a joué un grand rôle selon Thomas Renard.

Quelles conclusions en tirer ?

Le chercheur reconnaît que les résultats de son étude peuvent surprendre même au sein du monde judiciaire et des services de sécurité. "C’est totalement contre-intuitif, pas seulement pour l’opinion publique", admet-il.

Thomas Renard estime toutefois que ces résultats doivent inciter à la réflexion. Pourquoi ? Car dans une grande partie des jugements en matière terroriste, la crainte de la récidive est présente, écrite noir sur blanc, dans les motivations. Il cite ce genre de phrase : "Cet individu présente un haut risque de récidive. On va donc lui infliger une peine plus sévère". Il ajoute : "On craint que les terroristes qui sont remis en liberté retournent vers des activités terroristes or on constate que si la récidive n’opère pas dans les premiers mois après la libération, la probabilité de récidive diminue quand même très fortement et très rapidement", conclut-il.