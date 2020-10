Moins d'une femme sur deux bénéficie d'un emploi, contre 74% des hommes

Moins de la moitié des femmes en âge de travailler dans le monde (47%) bénéficient d'un emploi, alors que 74% des hommes disposent d'un travail, selon le rapport de l'Onu publié mardi "World's Women 2020", qui fait le point sur les progrès réalisés dans la promotion des droits des femmes. Cet écart entre les genres a à peine évolué en 25 ans.

En Asie et dans le nord de l'Afrique, cette proportion est encore plus faible puisque moins de 30% des femmes sont sur le marché de l'emploi. À l'échelle mondiale, les femmes n'occupent que 28% des postes de management et ne représentent que 18% des CEO, calcule le rapport des Nations unies. Et la pandémie de coronavirus ne devrait rien arranger. La crise économique qui en découle frappe en effet des postes généralement occupés par des femmes, comme le travail domestique rémunéré, les services alimentaires et la vente au détail.

De manière générale, l'introduction des femmes sur le marché de l'emploi est limité par le travail non rémunéré, à domicile ou dans les soins aux proches par exemple, auxquels elles consacrent environ trois fois plus d'heures chaque jour que les hommes. Or, ce travail s'est intensifié avec la pandémie. "Les progrès pour atteindre l'égalité de pouvoir et de droits restent insuffisants", a commenté le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres. "Aucun pays ne peut se targuer d'avoir atteint l'égalité de genre et la crise du Covid-19 menace de ronger le peu de progrès effectués."

Le rapport World's Women est publié tous les cinq ans par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies afin de mesurer l'état de l'égalité entre les genres depuis l'adoption, en 1995, de la Déclaration de Pékin, qui a établi programme en faveur de l'autonomisation des femmes.