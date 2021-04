Moins d'hospitalisations, des foyers très rares : l'impact de la vaccination des résidents en maisons de repos

Lors de la conférence de presse du centre de crise à propos de l’épidémie de coronavirus de ce vendredi 16 avril, un point spécial a été développé sur l’impact de la vaccination dans les maisons de repos et de soin.

Près de 90% des résidents des MDR/S ont été vaccinés en Belgique, avec des proportions qui varient de 85% à Bruxelles à 91% en Flandre et communauté germanophone. Du côté du personnel, c’est beaucoup moins homogène : à peine 47% d’entre eux se sont fait vacciner à Bruxelles, 58% en Wallonie, 65% en communauté germanophone et 86.5% en Flandre. Cette disparité, "c’est une tendance que nous avons déjà connue pour d’autres maladies respiratoires, comme la grippe. Si on essaye de comprendre pourquoi le personnel refuse la vaccination, il n’y a majoritairement pas de raison médicale, il y a donc bel et bien un blocage quelque part." explique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral.