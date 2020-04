Moins d'audiences pour la Justice confinée: "un risque antidémocratique"

Pour Marie Messiaen, ce n'était pas une mesure nécessaire: "dans le code judiciaire, on peut déjà recourir à la procédure écrite, en pratique il n'y a pas d'audience. Il faut pour cela que les deux parties soient d'accord. Ici, le projet prévoit le recours automatique, quel que soit l'avis des parties et du juge, y compris pour les dossiers dans lesquels les personnes n'ont pas d'avocats [...] Ça c'est pour nous antidémocratique".

On risque de faire pire que bien

Les avocats ont eux aussi fait savoir tout le mal qu'ils pensent de la prolongation des délais de procédure. Une "fausse bonne idée", techniquement impossible à mettre en oeuvre, selon une récente carte blanche publiée dans La Libre Belgique. C'est mettre les avocats au chômage et priver le justiciable d'accès à un juge, écrivent les signataires qui rappellent qu'une bonne partie de la profession s'est déjà adaptée aux mesures de confinement. Ils estiment aussi que la suspension des délais de procédure va reporter les problèmes à l'après-crise. A la clef: un rallongement prévisible de la durée des procès, alors que la Belgique n'est déjà pas bonne élève en la matière...

Alors la justice risque-t-elle la paralysie? Oui, selon Marie Messiaen, qui regrette que la profession n'ait pas été consultée. "Ce n'est probablement pas un manque de volonté, mais un manque de connaissance du terrain. Tout le monde peut comprendre qu'on suspende les délais d'appel, mais il y a toute une série d'autres délais, et tout prolonger va faire des calculs d'apothicaire et des disputes...". Pour la présidente de l’ASM, on n'est pas loin de l'atteinte à la séparation des pouvoirs: "Le gouvernement ne peut-il pas respecter l'autonomie de gestion du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs? [...] On risque de faire pire que bien", conclut-elle, en promettant de veiller à ce que les choses rentrent dans l'ordre après la crise.

CQFD en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur La Première et à 20h35 sur La Trois. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous: