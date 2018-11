Moi patient, dois-je m'inquiéter de la réforme des hôpitaux ?

Le projet de la ministre de la santé Maggie De Block est de créer 25 réseaux réunissant des hôpitaux en fonction de zones géographiques. Chaque hôpital du royaume devra s’inscrire obligatoirement dans un et un seul réseau. Dans chaque réseau, les tâches et l’offre médicale seront répartis entre les hôpitaux, visant ainsi des économies d’échelle en encourageant les établissements à travailler davantage et plus étroitement les uns avec les autres.

La qualité des soins donnés aux patients va-t-elle s'améliorer ou se détériorer ?

L’objectif est bien d’améliorer les soins. Pascal Mertens qui s'exprime au nom de la direction du CHR Sambre et Meuse se montre rassurant. Rien ne changera pour le patient d'ici au 1er janvier 2020. Les changements seront progressifs.

On aura d’éventuels glissements d’activités entre les hôpitaux avec des pôles d’excellence renforcés. Les hôpitaux vont sortir d’une logique de concurrence pour une logique de collaboration et de concertation entre eux, dans l'intérêt du patient

Mais la Conférence des Hôpitaux Académiques de Belgique (CHAB), qui coordonne et défend les 7 hôpitaux universitaires de Belgique ne partage pas cet avis. Sa porte-parole Chantal De Boevere exprimait son inquiétude cette semaine.

Construire un réseau, ça coûte de l'argent. Même si l'objectif est de faire des économies par une organisation optimisée, dans un premier temps, cela va coûter plus cher. Or, l'initiative des réseaux n'est pas soutenue par un financement adapté et la garantie budgétaire promise précédemment n'arrive pas.

Les hôpitaux universitaires craignent aussi de ne plus être la " référence " pour les soins les plus pointus et déplorent que cette réforme ne préserve pas selon eux le salaire garanti des médecins salariés. Or, ce salaire garantit qu’ils puissent consacrer une part de leur temps à la recherche.