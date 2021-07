Mohamed Abrini, l'"homme au chapeau", transféré en France dans la perspective du procès des attentats de Paris

A ce procès, six accusés seront jugés par défaut (donc cinq présumés morts) et quatorze sont attendus devant la cour. Parmi eux, onze sont actuellement détenus, et ceux qui ne sont pas déjà en région parisienne devraient rapidement être transférés, comme l’a été Mohamed Abrini. C’est notamment le cas du Tunisien Sofien Ayari et du Suédois Osama Krayem, tous deux incarcérés en Belgique, dont le transfèrement est imminent, d’après une source judiciaire belge.

Après le procès parisien, Mohamed Abrini, Sofien Ayari et Osama Krayem retourneront en Belgique car ils sont mis en cause dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui ont tué 32 personnes. Ils devraient être jugés en Belgique en septembre 2022. Au total, six des 20 accusés au procès du 13-Novembre, dont Salah Abdeslam, seront également jugés pour les attentats de Bruxelles.

Les attaques de novembre 2015 et mars 2016 avaient été revendiquées par le groupe terroriste Etat islamique. Elles sont le fait d’une même cellule djihadiste franco-belge.