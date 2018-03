Mohamed Abdeslam nie un vol à main armée et reste un mois de plus en prison

Mohamed Abdeslam et un second suspect, poursuivis pour un vol à main armée sur des fonctionnaires de la commune de Molenbeek, restent tous les deux en prison pour au moins un mois supplémentaire, a décidé mercredi la chambre du conseil de Bruxelles. Les deux hommes nient toute implication dans les faits et leurs avocats avaient réclamé leur libération. La défense peut encore interjeter appel de la décision de la chambre.

Un butin de 70.000 euros

Le 23 janvier peu après 14h, trois fonctionnaires molenbeekois avaient été attaqués alors qu'ils s'apprêtaient à déposer une importante somme à la banque. Le parquet n'a pas confirmé le montant, mais il serait question de quelque 70.000 euros, selon des sources bien informées. Un individu armé d'un couteau avait exigé l'argent et pris la fuite.

Jeudi, quatre hommes ont été interpellés, dont deux ont été placés sous mandat d'arrêt. L'un d'eux est Mohamed Abdeslam, frère du principal suspect des attentats du 13 novembre à Paris. Il avait travaillé pour la commune durant une dizaine d'années et était au courant des transferts d'argent.

Les deux suspects nient

"Mon client nie toute implication, et il n'a toujours pas été déterminé quel rôle il aurait joué dans cette affaire", a souligné Me Nathalie Gallant, conseil de Mohamed Abdeslam. "Mon client affirme ne pas avoir commis le vol et ne pas avoir incité qui que ce soit à le commettre. Il reconnait uniquement avoir involontairement trop parlé il y a quelques années, comme d'autres personnes qui ont travaillé pour la commune ont pu le faire."

Le second suspect réfute lui aussi toute participation. "Mohamed Abdeslam dit que mon client lui a avoué avoir perpétré le vol, mais c'est absolument faux", réagit Me Xavier Carrette. "Il n'a jamais travaillé pour la commune, ne disposait d'aucune information sur les transferts de fonds et n'a pas d'antécédent judiciaire."