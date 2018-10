Mohamed Abdeslam écope de 30 mois de prison pour le vol de la recette communale de Molenbeek

Ce mercredi, le tribunal correctionnel n'a retenu que le vol simple pour qualifier les faits survenus le 23 janvier 2018. Il a condamné Mohamed Abdeslam à 30 mois de prison et 2000 € d'amende pour vol simple et corruption. Il devra en outre rembourser un tiers des 68000€. Le deuxième prévenu, Youssef B, est condamné à 18 mois avec sursis pour la moitié et doit aussi rembourser un tiers des 68000€. Quant au troisième prévenu, Raphaël C. , il est reconnu co-auteur et écope de 2 ans de prison et 1700 € d'amende pour corruption (avec sursis pour la moitié). Lui aussi doit rembourser un tiers des 68000 €.