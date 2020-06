Mohamed, 12 ans : "On vit à sept dans 70m2, alors faire ses devoirs, c’est difficile"

L’école a envoyé des devoirs à faire à distance. Plus précisément, c’est l’institutrice de Mohamed qui donne rendez-vous à ses élèves sur un site. Mais dans la famille de Mohamed, il n’y a pas d’ordinateur. Heureusement, il en a reçu un, d’une association, par l’intermédiaire du Centre de Jeunes d’Anderlecht. Mais le problème, c’est l'accès à internet. Les parents n’ont pas les moyens de prendre un abonnement. Quand nous lui demandons de nous montrer ses travaux sur son PC, Mohamed, nous l’avoue, à mi-voix : "Le problème, c’est le réseau, on n’a pas internet. Des fois, je capte un réseau dans le quartier, mais ça ne marche pas toujours".

Dans leur petit appartement, 70m2 à tout casser, ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais pendant le confinement, ils ont vécu un enfer. Ils n’ont que deux chambres, un tout petit salon et une cuisine minuscule. Quatre enfants dans une chambre, dont deux filles dans le même lit, les parents et une autre fille dans l’autre. Mohamed dort dans la chambre des enfants, où ils se partagent un petit bureau : "Pour travailler, on fait des tournantes. Quand il y en a un ici, l’autre va dans le salon, mais parfois on ne se sent pas bien, alors on pète un câble. J’essaye de calmer la situation, mais je ne suis pas forcément le plus gentil de tous", raconte Mohamed.

Avec sa famille, Mohamed vit à Cureghem, un quartier dit défavorisé d’Anderlecht. Il a un frère et trois sœurs. "Avec mes parents, ça fait sept. Chez nous, on est les uns sur les autres".

Bien sûr, les profs ont envoyé du travail par mail. Mais comment faire quand on n’a même pas de PC à la maison. Adem est en sixième secondaire ? "J’ai essayé de me débrouiller, de faire mes devoirs, mais ce n’est pas toujours facile. Chez nous, on n’avait pas d’ordinateur. J’ai eu la chance d’en avoir reçu un, mais on ne comprend pas toujours les travaux. Les parents non plus, alors on se décourage".

Dans le quartier, le confinement n’a pas été une mince affaire. Comment rester à l’intérieur quand on n’a même pas une pièce à soi. Les jeunes sont sortis. Il y a eu des problèmes avec la police. Il y a eu la mort du jeune Adil , renversé par une voiture de police dans une course-poursuite, le 11 avril. Ça a laissé des traces. Et pendant ce temps, l’école était fermée.

La famille de Mohamed est loin d’être un cas isolé. "C’est une famille parmi tant d’autres, nous dit Fouad El Abbouti, bénévole au Centre des Jeunes d’Anderlecht, ils sont doublement pénalisés par le confinement. Vous avez vu où ils vivent, ils n’ont pas de PC, pas d’endroit pour étudier. Il faut que nos autorités fassent quelque chose pour ces gens, un plan ambitieux. Tout le monde a le droit d’étudier, et qu’on ne vienne pas me dire que les parents sont démissionnaires. Le père de Mohamed est derrière ses enfants, mais il n’a pas les outils pour les aider. Il faut que nos politiques voient ça".

Bilal, lui aussi en sixième secondaire confirme : "Avec le confinement, on n’avait plus cette habitude d’aller à l’école, de faire ses devoirs. Je suis un bon exemple : je suis découragé, je n’ai plus envie de faire mes travaux. Comme moi, beaucoup ont lâché".

Des jeunes sortis des radars

Avec le Centre des Jeunes d’Anderlecht, Fouad El Abbouti fait du soutien scolaire. Pendant le confinement, il a continué, par WhatsApp. Mais il a perdu pratiquement les deux tiers de ses jeunes : "Sur 217 jeunes, on a pu en suivre 40%, mais on en a perdu 60%, dont la moitié complètement. On n’a plus aucunes nouvelles d’eux. On ne sait même pas ce qu’ils sont devenus, s’ils ont perdu des membres de leur famille du Covid, rien".

Fouad pense que pendant le confinement, les autorités se sont occupées des classes moyennes et supérieures, qu’elles ont oublié ceux d’en bas. Les inégalités étaient déjà présentes, c’est incontestable, mais la crise du Covid les a rendues plus criantes. Des jeunes ont décroché de l’école, mais ce n’est pas tout. Les parents ont été encore un peu plus précarisés. Ceux qui avaient de petits boulots, au noir, se sont retrouvés sans aucune ressource. Le Centre des Jeunes a récolté et distribué des milliers de colis alimentaires. Avec l’aide de jeunes comme Bilal ou Adem. Ils n’ont plus été à l’école mais ils ont donné de leur temps pour livrer les colis. "Ça nous a fait grandir, nous ont-ils confié, on a 18 ans, mais on a vu la misère de ces gens qui n’avaient même plus de quoi s’acheter à manger. En une fois, on a pris un fameux coup de maturité".

Retourner à l’école, pour se faire une vie

Comment motiver les jeunes en décrochage pour qu’ils retournent à l’école ? Ce sera tout l’enjeu de la rentrée de septembre. Mohamed, lui est impatient de retrouver sa classe : "Je veux vraiment retourner à l’école, parce que j’ai envie de réussir ma vie, je ne veux pas rester ici à faire le ménage, à ramasser les poubelles. Je veux vraiment retourner à l’école".

Même envie pour Adem : "J’ai des projets. Je voudrais faire des études à l’étranger, apprendre les langues. Avoir une culture générale".

Entre espoir et découragement, ils espèrent. Mais les anciens du quartier disent, avec amertume, que cela fait 30 ans qu’ils ont été oubliés, et que rien ne va changer ici à Cureghem. Pourvu qu’ils se trompent.