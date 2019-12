Mobilité : la voiture est toujours le moyen de transport préféré des Belges

Le SPF Mobilité et Transports présente aujourd’hui sa troisième enquête sur la mobilité des Belges réalisée depuis 20 ans. Une enquête réalisée avec l’institut VIAS auprès de 10.632 Belges. Et le premier constat est que la voiture reste le moyen de transport le plus utilisé en comptabilisant près de 61% des déplacements (l’étude a été réalisée en 2017 : ndlr). A titre de comparaison, la marche représente 14% des déplacements, le vélo 12% et les transports en commun (train, métro, tram ou bus) 11%. Si l’on compare ces chiffres à ceux des précédentes enquêtes, on remarque que les déplacements en voiture ont diminué, de 67% en 1999 on est passé à 61% en 2017. Quant au vélo, il passe pour la même période de 8% à 12% et les transports en commun de 8% à 11%.

Une Région n’est pas l’autre Les chiffres cités précédemment sont des moyennes nationales. Si l’on regarde de plus près, les différences sont notables entre les 3 Régions. "Le Wallon recourt davantage à sa voiture que le Flamand, et cela au détriment du vélo" dit l’enquête. En Wallonie, 73 % des déplacements se font en voiture, la Flandre atteint les 59 % et Bruxelles arrive à 46 %. Les Bruxellois ont une mobilité différente. Ils utilisent une alternative à la voiture plus d’une fois sur deux et en particulier la marche ou les transports en commun.

Un autre graphique intéressant proposé par l’enquête est celui consacré aux parts modales en fonction des motifs du déplacement. On constate, par exemple, que les trajets scolaires sont les seuls pour lesquels la combinaison des déplacements à pied et en vélo (40 %) surpasse l’utilisation de la voiture.

Et pourtant, il y a toujours autant d’embouteillages Malgré une diminution des déplacements en voiture constatée ces dernières années, il y a toujours autant d’embouteillages, direz-vous. C’est qu’il faut aussi tenir compte, dans le même temps, d’une augmentation de la population. Ajoutez à cela que le co-voiturage n’a pas vraiment la cote dans le pays. Le taux d’occupation des véhicules est d’à peine 1,21 (les enfants ne sont pas considérés comme des covoitureurs). Cela veut dire que lorsque 100 voitures passent, seules 21 transportent plus d’une personne. Les pics de circulation Ci-dessous, un graphique représentant les pics de circulation pour un jour ouvrable moyen. On le voit en soirée, le pic s’étale plus longuement. Cela pourrait s’expliquer, explique l’enquête, par le fait qu’en plus des retours du travail, d’autres motifs générateurs de déplacements (les courses/services et les loisirs) contribuent au pic des temps de déplacement du soir.

Différences entre les femmes et les hommes Les déplacements se font majoritairement en voiture aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Par contre, on n’y occupe pas la même place. Comme on peut le voir dans le graphique, les femmes sont plus souvent passagères de la voiture que les hommes. On constate aussi, ailleurs dans l’enquête, que les femmes après 35 ans délaissent plus volontiers la voiture et optent davantage pour la marche ou les transports en commun.

