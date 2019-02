"Mistress Day" : dans cet hôtel de jour, les amants se retrouvent en toute intimité

Et visiblement, les clients apprécient cette ouverture d’esprit. « Aujourd’hui, je viens encore de recevoir un paquet de pralines, nous confie Eve. Ce sont des clients qui me remercient d’être là et d’être aussi accueillante pour eux. De les accepter comme ils sont. Ce sont des homosexuels. Pourquoi pas ? Moi, je les accueille à bras ouverts, là où ailleurs on les met dehors. »

Anecdotes et quiproquos

Eve a repris l’établissement il y a 8 ans. Elle cherchait un commerce à reprendre et elle est tombée sur ce petit hôtel, qui existait depuis 30 ans. Au fil des années, elle en a vu, des clients défiler.

Elle se souvient notamment de cette anecdote : « Un jour, un monsieur s’est trompé de chambre. C’était un très, très vieux monsieur. Il s’était perdu dans les couloirs, il ne savait plus où il était. Il est entré dans une autre chambre. Les clients ont bien ri, heureusement. Mais c’était à eux de fermer la porte convenablement ».

J’ai parfois des coups de téléphone bizarres

Cela dit, l’hôtel d’Eve ne fait pas rire tout le monde, à commencer par les conjoints trompés. Certains usent des subterfuges pour tenter de lui tirer les vers du nez.

« J’ai parfois des coups de téléphone bizarres. Des personnes se font passer pour d’autres personnes pour savoir si un tel monsieur est là, ou une telle dame. Que ce soit au téléphone, par écrit, à la porte, je suis un peu comme les trois petites grenouilles à l’entrée : une qui se cache les yeux, l’autre qui se bouche les oreilles, et la troisième qui couvre sa bouche de la main. »