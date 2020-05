Mister Beam au chevet des malades : quand les robots viennent amuser les enfants hospitalisés au temps du coronavirus

Mais avec le coronavirus, l’hôpital réduit ses accès. Seuls les parents sont autorisés et les portes doivent rester fermées. Le patient se sent seul et quand le moral baisse…

La pandémie de coronavirus ferait presque oublier que dans les hôpitaux, il y a des malades qui souffrent d’autres pathologies. Parmi ces malades, des enfants. Pour distraire les petits patients, des clowns, artistes et chanteurs passent régulièrement dans les chambres pour apporter bonne humeur et attention. Des animations qui existent depuis des années.

Le clown est ému quand il nous parle de ce robot, de son travail, d’utilité publique. "La dimension humaine est exacerbée, car on met encore plus d’humilité, de vérité, d’intention. Au début il y a la barrière technique mais bon, si ça vient du cœur, ça passe."

Clown, danseur, chanteur… Désormais tous les animateurs de l’hôpital utilisent Mister Beam. Techniquement, ce n’est pas compliqué. Il faut juste penser à faire des gestes plus petits, plus étriqués, pour éviter que les mouvements ne sortent du cadre.

Même si les enfants du service oncologie ne sont pas malades du Covid19, ils en subissent les conséquences, un peu comme une double peine. "Avec le confinement, il y a plus de solitude. Les portes des chambres sont fermées. L’arrivée du robot c’est une compagnie. Car derrière l’écran, il y a un humain qui interagit en direct et c’est une compagnie."

Une chaussette pour éviter les germes ?

A la base, Mister Beam est un appareil d’e-learning. Il remplace un enseignant non présent en permettant mobilité et interaction à distance. Il est doté de deux caméras, d’un écran et de haut-parleurs embarqués. Il donne une impression de présence, les échanges sont plus concrets.

"Les conditions sanitaires étaient importantes, il fallait le contexte, que le robot aille à la rencontre des enfants, il y avait l’aspect sanitaire et la facilité d’usage", explique Pascal Vangrunderbeeck, conseiller pédagogique au numérique au Louvain Learning Lab de l’UCLouvain. "C’est une discussion synchronisée, comme une téléportation ! Ce n’est pas Star Trek mais les artistes peuvent se déplacer dans les couloirs."

L’arrivée de Mister beam a été préparée, chaque détail étudié. Un robot se déplaçant de chambre en chambre risquait-il de transporter des germes ? "Niveau entretien c’est comme n’importe quel appareil", confirme le conseiller pédagogique.

L’utilisation de ce genre de technologies peut évidemment être multiple, pour des adultes, dans les services de soins intensifs voire les unités de covid19. Mister Beam et les artistes assurent désormais la continuité des animations offertes aux enfants malades pendant la crise sanitaire. Les jeunes patients adorent le robot qu’ils perçoivent comme un être humain. "Des recherches le prouvent", ajoute Tiago Mateaus. "Les animations ont une influence positive sur la santé des enfants, elles permettent de diminuer le ressenti de la douleur."