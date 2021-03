Miniaturisation, camouflage, systèmes d'écoute : rencontre avec les "Q" de la police fédérale

Le NTSU, "National Technical Support Unit" de son nom officiel. Dans les couloirs de la police fédérale, certains l’ont rebaptisé avec humour "Not The Same Unit", " pas la même unité " en français. C’est une évidence : s’ils font partie des unités spéciales, les membres du NTSU sont très différents de leurs collègues cagoulés et armés requis sur le terrain en cas de situation de crise. A ce point différents qu’en interne, avec humour toujours, on les surnomme les "Q", en référence au célèbre expert qui invente les gadgets de James Bond.

L’interception des communications, l’identification de suspects et la localisation de criminels font partie des missions du NTSU. " L’écran derrière moi affiche le suivi d’une personne dans le cadre d’une enquête judiciaire ", dévoile Tweety. L’écran fait apparaître quelques numéros de téléphone et de nombreux graphiques sous forme de courbes, de camemberts ou de colonnes. " On ne peut pas révéler nos techniques de recherche mais je peux vous dire qu’on arrive à collecter beaucoup d’informations à partir de l’activité d’un téléphone ", explique prudemment Tweety dont le travail est de fournir des éléments pertinents aux enquêteurs dans des affaires de grand banditisme, de terrorisme, de traite d’êtres humains ou de disparitions inquiétantes. " On opère chaque fois à la demande d’un juge d’instruction ", précise-t-il, car les écoutes téléphoniques sont strictement encadrées par la loi. " On ne met pas sa petite amie sur écoute pour savoir qui elle voit le week-end ".

Investir est fondamental, sans quoi nous deviendrons sourds et aveugles aux activités criminelles

L’opération SKY ECC a mis en lumière la sophistication de plus en plus grande des techniques de communication utilisées par les criminels dans le but de rester sous les radars de la police. Il est loin, le temps de la création du NTSU, au début des années 90. " A l’époque, on savait directement où se trouvait le suspect qui communiquait puisque le câble du téléphone était raccordé à un mur ", se rappelle Juan Corriat, chef de service. " Nous sommes maintenant dans un monde tout à fait différent. " Pour les forces de l’ordre, la toile des technologies qui ne cesse de s’étendre représente un défi considérable. " 4G, 4G + et 5G vont nécessiter une capacité d’adaptation rapide ", insiste Juan Corriat. A ses côtés, Eric Snoeck, le patron de la police judiciaire, martèle le besoin d’investissement en matériel et formation. " C’est fondamental, sans quoi nous deviendrons sourds et aveugles aux activités criminelles. L’enjeu est de taille pour la police mais aussi pour la société de manière générale. "

A la recherche de candidats spécialisés dans la haute technologie

Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont récemment annoncé l’arrivée d’une dotation de 32 millions d’euros à destination du NTSU ; dotation composée de 22 millions d’euros en subventions européennes et de 10 millions d’euros en investissements issus du budget supplémentaire de la Justice. Face aux enjeux, la police fédérale se lance dans le recrutement de profils spécialisés en nouvelles technologies et en informatique, qu’ils soient issus de la police ou du monde civil. Avant d’intégrer le NTSU, Tweety était par exemple ingénieur en physique nucléaire dans le privé. Un de ses collègues travaillait comme motoriste pour Ferrari et dans une écurie de pointe en championnat du monde des rallyes.