Migrations, insoluble problème politique?

Depuis 2015, la question migratoire s’est progressivement imposée comme LE débat politique le plus polarisant dans nos démocraties occidentales. Une crise de l’accueil devenue une politique et sur laquelle capitalisent, en particulier, les partis populistes et les partis d’extrême droite.

Mais quel est exactement le problème ? A-t-on affaire à une crise ou à une vague de fond ? Pourquoi l’islam fait-il tellement peur à une large partie de la population ? Quelles solutions au plan global et au plan national ?

Pour ce deuxième épisode de "Démocratie en question(s)" nous avons recueilli les avis de la psychanalyste Cynthia Fleury, du philosophe du droit Benoît Frydman (ULB), de président du CRISP Vincent de Coorebyter, de l’économiste Paul De Grauwe (London School of Economics) et de l’écrivain italien Raffaele Simone. Tous soulignent l’enjeu essentiel que constitue ce défi migratoire, pour les années qui viennent.