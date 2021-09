Migraines : un nouveau traitement pour soulager les patients chroniques

En Belgique, environ 1 million et demi de personnes souffrent de migraines occasionnelles ou chroniques, dont deux fois plus de femmes que d’hommes. Cette maladie, invisible, est très invalidante et n’est pas toujours comprise, ni par l’entourage, ni par le corps médical.

La Ligue belge contre les Céphalées participe ce samedi 11 septembre au 1er Sommet francophone de la Migraine. Un sommet virtuel pour mettre en relation les 45 millions de Francophones migraineux à travers le monde.

Des crises allant crescendo

Joséphine Capitano se prépare un bon café italien, avec le sourire. Cette femme de 42 ans vient de reprendre des études d’assistante sociale après plus de 20 ans de souffrances. "Les migraines ont commencé vers l’âge de 20 ans. Il suffisait alors d’anti-inflammatoires pour les calmer", raconte Joséphine.

"Les crises se sont amplifiées, il a fallu passer aux Triptans pour apaiser la douleur. Très efficace au début, le médicament a perdu peu à peu son effet". Les migraines ayant en partie une cause hormonale, un médecin lui conseille alors une pilule continue. Joséphine retrouve l’apaisement, mais il sera de courte durée.

Aux urgences sous morphine

Une chute dans un escalier va réveiller la migraine qui n’était qu’endormie. Nausées, vomissements, intolérance à la lumière, aux bruits, aux odeurs : le quotidien de Joséphine devient celui de tous les migraineux chroniques, dont deux fois plus de femmes que d’hommes.

"A un certain moment, je me retrouvais chaque semaine aux urgences, piquée, perfusée," poursuit Joséphine, "jusqu’au jour où seule la morphine parvenait à calmer mes crises". La jeune maman de deux enfants se sent incomprise, de son entourage, et de son médecin : " Il a été question de m’hospitaliser en psychiatrie !"

L’écoute d’un neurologue spécialisé

Complètement désespérée, Joséphine décide de changer de neurologue et prend contact avec le Professeur Jean Schoenen qui dirige l’Unité de Recherches sur les Céphalées au CHR de La Citadelle à Liège. "Il m’a sauvé la vie" dit sobrement Joséphine.

Le neurologue liégeois lui propose d’intégrer un programme de traitement compassionnel. Il s’agit de tester une nouvelle molécule, mise à disposition gratuitement par une firme pharmaceutique, avant qu’elle ne soit homologuée par l’INAMI. Le programme est mis en place en 2020.

L’espoir des anticorps monoclonaux

Le traitement est à base d’anticorps monoclonaux, fabriqués à partir de cellules souches, et qui vise une cible bien précise, ce qui permet de réduire considérablement les effets secondaires habituellement liés aux traitements classiques.

Comme l’explique le Professeur Schoenen, " ces anticorps monoclonaux bloquent le CGRP (peptide relié au gène de la calcitonine), impliqué dans la transmission de la douleur et de la cascade inflammatoire qui en résulte. Le traitement par anti-CGRP est réservé aux migraineux chroniques sévères pour lesquels les médicaments classiques ont échoué".

Un traitement à 500 euros par dose

Claire Vanderick est aussi une migraineuse chronique qui bénéficie du traitement anti-CGRP. Avec Joséphine Capitano et d’autres malades, elles se sont battues pour obtenir un remboursement de la sécurité sociale. " Une injection coûte 500 euros, une fois par mois. C’est intenable pour un ménage modeste, même si vous travaillez".

Claire s’est investie dans La Ligue belge contre les Céphalées qui, avec l’appui de médecins et de parlementaires, a pu obtenir un remboursement des précieux anti-CGRP depuis le 1er juin. Mais seulement le remboursement de 9 mois sur 12.

Une fenêtre thérapeutique

"Le remboursement d’un nouveau traitement, c’est une première en Belgique", salue le Professeur Schoenen. "Le remboursement restrictif se justifie pour des raisons médicales", explique le neurologue. "Certains patients se stabilisent après plusieurs mois et n’ont plus besoin d’injections, mais pour ceux qui continuent de souffrir, c’est vraiment problématique".

Joséphine Capitano et Claire Vanderick sont dans ce cas : "Mes migraines ne prennent pas de vacances", ironise Claire, "et je n’ai le choix que soit prendre des anciens médicaments mais qui ne font pas d’effet, soit me payer moi-même les injections, ce qui implique un coût de 1500 euros le temps de la fenêtre thérapeutique". Joséphine en a fait l’amère expérience cet été : "mes migraines sont revenues aussi violemment qu’avant".

L’Union fait la Force

Une minorité de migraineux consulte, à peine 32% d’entre eux. Au sein de la Ligue belge contre les Céphalées, Claire Vanderick anime un Collectif de patients qui milite pour obtenir un remboursement total. Mais la Ligue a aussi un autre but : "Il est important aussi que les personnes qui souffrent aient accès à des informations fiables, issues de sources de confiance, et qu’elles puissent être guidées dans un dédale de soins pas toujours appropriés. Tout le monde est le bienvenu", insiste Claire.

Le 1er Sommet francophone de la migraine qui se tient en virtuel ce samedi 11 septembre 2021 entend fédérer, guider, aider les millions de migraineux francophones à travers le monde.